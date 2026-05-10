BZL Ost: Peterskirchen hält Klasse - Dorfen besiegt Waldperlach

Spiele am Sonntag

Dabei lief für Zorneding zunächst alles nach Plan. Luis Mikusch brachte seine Mannschaft nach 29 Minuten per Handelfmeter in Führung. Nach der Pause drehte Peterskirchen dann die Begegnung. Zunächst glich Daniel Ortner aus, in der Schlussphase erzielte der eingewechselte Markus Schauerberger den Siegtreffer.

Der TSV Zorneding hat das Kellerduell gegen den TSV Peterskirchen verloren. Die Gäste feiern mit dem Dreier einen Spieltag vor Schluss den vorzeitigen Klassenerhalt. Das Heimteam verpasst einen sicheren Relegationsplatz und kann am letzten Spieltag noch direkt absteigen.

Der SV Waldperlach hat wie der TSV Zorneding keine Big Points im Abstiegskampf. Auch der SVW kann weiter noch direkt in die Kreisliga absteigen. Dabei legten die Woidler gegen den klar favorisierten TSV Dorfen zunächst einen Start nach Maß hin.

Asaad Khalil brachte die Hausherren in der Anfangsphase in Front. Mitte der ersten Halbzeit gab es für Waldperlach jedoch den ersten Tiefschlag. Umutcan Aksoy sah die gelb-rote Karte. Mit dem Pausenpfiff folgte der nächste. Benedikt Hönninger glich zum psychologisch ungünstigsten Moment aus. Nach genau einer Stunde drehte Felix Blaha die Partie in Überzahl.

Bei dieser blieb es jedoch nicht mehr allzu lange. Bernhard Schöberl sah nach 74 Minuten glatt Rot. Doch in Gleichzahl konnte Waldperlach nicht mehr zurückschlagen.

SV Waldperlach – TSV Dorfen 1:2

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Semir Gracic, Jannik Dzösch, Thorsten Walfort, Julius Becker (60. Dzenis Toskic) (79. Francesco Pardi), Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (72. Roberto Valanzano), Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Zoran Dimitrijevic, Asaad Khalil - Trainer: Tobias Wittmann

TSV Dorfen: Bernhard Schöberl, Felix Blaha, Emirhan Pala, Benedikt Hönninger (46. Andreas Folger), Alexander Heilmeier, Alexander Linner (46. Christopher Scott), Bastian Rachl (46. Michael Friemer), Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (75. Maximilian Grichtmaier), Manuel Zander (46. Daniel Mooser) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Tore: 1:0 Asaad Khalil (8.), 1:1 Benedikt Hönninger (45.), 1:2 Felix Blaha (60.)

Gelb-Rot: Umutcan Aksoy (24./SV Waldperlach/)

Rot: Bernhard Schöberl (74./TSV Dorfen/)