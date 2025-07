BZL Ost: Notarzt in Aschheim - Bruckmühl, Aschau und Eber verlieren

Auch nach der Pause kam der SVB nicht mehr in die Spur. Den Bruckmühlern gelang der Anschlusstreffer nicht. Stefan Helminger sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. Einziger Wehmutstropfen bei den Hausherren: Maximilian Hafner sah in der letzten Minute der regulären Spielminute die glattrote Karte.

Die Rückkehr in die Bezirksliga nach elf Jahren Abstinenz hatte sich der SV Aschau am Inn mit Sicherheit anders vorgestellt. Der Kreisliga-Aufsteiger unterlag beim TSV Dorfen mit 4:0. Bereits zur Pause hatte der letztjährige Teilnehmer an der Landesliga-Relegation die Partie so gut wie entschieden.

Spieler des Spiels waren am Ende zwei Doppelpacker. Gerhard Thalmaier brachte haushohen Favoriten nach 37 Minuten in Front. Zum psychologisch optimalen Zeitpunkt - mit dem Pausenpfiff - legte er seinen zweiten Treffer nach.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Eicher, der eine knappe Viertelstunde später das vierte Tor drauflegte und somit für einen optimalen Saisonstart für die Dorfener sorgte. Zu allem Überfluss sah Julian Dolenga in der Schlussphase die rote Karte.

TSV Dorfen – SV Aschau am Inn 4:0

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Felix Blaha, Christopher Scott (87. Emirhan Pala), Lukas Aimer (75. Julian Dolenga), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (54. Bastian Rachl), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (79. Daniel Mooser), Yavuz Tenha (68. Clemens Blaha) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Philipp Gohn (46. Jan Vetter), Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (87. Maximilian Wintersteiger), Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (80. Mathias Berghammer), Daniel Neumeier, Daniel Steinhauer (61. Sebastian Jusic), Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 333

Tore: 1:0 Gerhard Thalmaier (37.), 2:0 Gerhard Thalmaier (45.), 3:0 Leon Eicher (57.), 4:0 Leon Eicher (70.)

Rot: Julian Dolenga (85./TSV Dorfen/)