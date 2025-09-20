BZL Ost 🗣: Neuland für Contento und Aschheim – SBR & Töging mit Moral

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir haben heute ein überragendes Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellenführer Aschheim gemacht. Leider stand am Ende ein 1:0 für Aschheim auf der Anzeigetafel. Betrachtet man jedoch das Spiel, die Chancenverteilung, die Galligkeit und Aggressivität beider Teams sowie die starke Arbeit meiner Jungs gegen den Ball, dann muss ich sagen, dass wir mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätten. Die wirklich stark besetzte Offensive von Aschheim mit Sapanaro und dem Nguelefack kam kaum zur Geltung. Das entscheidende Tor fiel dann unglücklich durch einen abgefälschten Freistoß aus zentraler Position, den unser Torwart wohl ansonsten gehalten hätte. Heute hat vermutlich einfach die Mannschaft gewonnen, die aktuell den besseren Lauf hat.

Man muss aber auch anerkennen, dass Aschheim defensiv sehr gut steht. Wir hätten aus unseren kleineren Chancen oder den zwei großen Möglichkeiten ein Tor machen müssen und hätten uns mehr verdient. Trotzdem: Wahnsinniger Einsatz und Wille meiner Mannschaft, die den Plan eins zu eins umgesetzt hat. Ich glaube, der ein oder andere bei Aschheim war durchaus überrascht, wie stark wir mithalten und deren offensive Stärke eindämmen konnten. Aber man muss auch würdigen, dass Aschheim nun das sechste Spiel in Folge zu null spielt und alles wegverteidigt hat – vor allem in der Luft. Glückwunsch an Aschheim und meinen Kumpel Enzo – ich wünsche ihnen, dass sie so lange wie möglich mit Forstinning um den Aufstieg mitspielen. Es wäre ein toller Erfolg für sie.«

Vincenzo Contento, Trainer des FC Aschheim: »Der sechste Sieg zu null in Folge ist auch für uns Neuland, aber das nehmen wir gerne mit. Das gestrige Spiel war bisher unser schwächstes Spiel, aber durch Mentalität haben wir gegen eine gut stehende Rosenheimer Mannschaft, am Schluss doch noch die drei Punkte geholt. Kompliment an meinem Kollegen Zimpfer, der seine Hausaufgaben gut gemacht hat! Wir haben uns gestern, das Leben selber schwer gemacht.«