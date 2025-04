BZL Ost 🗣: Nach emotionalem Fight – Grünwald lobt Schiri und Dorfen

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Der Sieg geht in der Summe voll in Ordnung, denke ich. Erste Halbzeit war es kein besonders gutes Niveau von beiden Mannschaften, einfach ein schlechtes Spiel. In der zweiten Halbzeit waren wir schon deutlich besser, gehen 1:0 in Führung, und haben ein, zwei Möglichkeiten, da noch das Zweite zu machen, bevor wir nachlegen. Das Tor wird dann nach langer Diskussion von den Schiedsrichtern wegen Handspiels mehr oder weniger zu Recht zurückgenommen. Natürlich kassieren wir dann nach einer Ecke 1:1. Da wurde es dann kurzzeitig gefährlich, auch weil wir noch einen Platzverweis kriegen wegen vermeintlicher Notbremse. Da bin ich mir nicht sicher, ob man die geben muss. Dann haben wir nochmal aufgedreht. Eine schöne Flanke von Yazar Taskin auf Max Jarosch, der das Ding zwar an die Latte köpft, aber Paul Schweikert hat schon abgestaubt. Das haben alle drei hervorragend gemacht. Insgesamt ist Raubling einfach ein sehr unangenehmer Gegner. Wir haben jetzt drei Punkte mitgenommen und gehen jetzt in die Crunch-Time der Saison rein. Vier Spiele, viele Punkte holen und mal schauen, wo es hingeht: In die Relegation oder in die Planung für die nächste Saison.«