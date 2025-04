BZL Ost: Moosinning dreht Partie - Saaldorf revanchiert sich

Der SV Saaldorf gewinnt sein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TSV Peterskirchen mit 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte netzte Felix Großschädl per Foulelfmeter zur 1:0-Heimführung ein. Michael Schreyer sorgte mit seinem dritten Saisontor in der 60. Spielminute schließlich für den 2:0-Endstand.

Nach dem Seitenwechsell waren es auch die Moosinninger, die besser aus der Kabine kamen. Durch einen Dreifachschlag in sechs Minuten drehte der FCM die Partie zu seinen Gunsten. Mateus Hones (55.) per direktem Freistoßtreffer, Lechners Doppelschlag (56.) und Fabian Ulitzka (61.) sorgten für die Entscheidung. Paul Schweighardts Doppelpack (76.) war nichts weiter als Ergebniskosmetik.

Der TSV Zorneding verliert am Ende deutlich mit 2:4 gegen den FC Moosinning. Dabei begann die Partie äußerst gut für die Hausherren. Paul Schweighardt brachte den TSV in der 26. Spielminute in Führung. Doch diese hielt nur zwei Minuten stand, als Maximilian Lechner für die Gäste ausglich.

Das Tabellenschlusslicht TSV Fridolfing musste sich mit 1:3 der SpVgg Altenerding geschlagen geben. Um die Klasse noch halten zu können, muss die Mannschaft von Tobias Schild in den kommenden sechs Spielen acht Punkte aufholen und die Relegation überstehen. Der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz ist nicht mehr möglich.

Die Gäste gingen durch ein Eigentor von Christian Fuchs in der 13. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Deniz Sari auf 2:0. Nachdem Sebastian Gruber in der 65. Minute die Partie entschieden hatte, gelang den Hausherren nur noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Menghin kurz vor Abpfiff.

TSV Fridolfing – SpVgg Altenerding 1:3

TSV Fridolfing: Maximilian Kiermeier, Christian Fuchs, Raphael Stettmeier, Albert Reiter, Leon Krautenbacher, Philipp Götzinger, Dominik Kühnhauser, David Prams, Kilian Maxlmoser, Daniel Beckel, Levi Hufnagl (80. Dominik Oswald) - Trainer: Josef Aschauer - Trainer: Tobias Schild

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (35. Nessim Mahsas), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter (78. Ajdin Nienhaus), Samuel Kronthaler, Sebastian Gruber, Thomas Bachmaier, Deniz Sari, Leart Bilalli (85. Leon Würzinger), Marc Winkelmann (70. Noah Tiefenbacher), Florian Wagner - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Christian Fuchs (13. Eigentor), 0:2 Deniz Sari (57.), 0:3 Sebastian Gruber (65.), 1:3 Maximilian Menghin (84.)

Vor 110 Zuschauern gelang dem TSV Dorfen ein 2:1 Auswärtssieg in Holzkirchen. Dadurch steht Dorfen nun mit 49 Punkten auf Tabellenrang zwei und profitiert von der Pleite des TSV Ampfing. Der TuS Holzkirchen bleibt weiterhin nur knapp vor den Relegationsplätzen zur Kreisliga. In der 5. Spielminute schoss Alois Eberle den Gast in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte knipste Yavuz Tenha zum 2:0 Pausenstand. Erst Mitte der zweiten Halbzeit gelang dem TuS der einzige Treffer durch Drilon Shukaj. Zu mehr reichte es für die Elf von Sven Teichmann allerdings gegen das Topteam nicht mehr. TuS Holzkirchen – TSV Dorfen 1:2

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Julian Dolenga, Christopher Korkor, Drilon Shukaj, Jakob Gerg, Michael Schlicher, Bastian Feldbrach, Stefan Hofinger, Maximilian Freundl, Tim Feldbrach, Alpay Özgül - Trainer: Sven Teichmann

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Benedikt Hönninger, Timo Lorant, Alexander Heilmeier, Alexander Linner (68. Bastian Rachl), Felix Blaha, Markus Mittermaier, Christopher Scott, Leon Eicher (89. Maximilian Hänle), Yavuz Tenha (64. Gerhard Thalmaier), Alois Eberle (69. Marvin Bräuniger) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Andreas Klinger - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Alois Eberle (5.), 0:2 Yavuz Tenha (45.+4), 1:2 Drilon Shukaj (61.)

Über eine deutlichen und überraschenden 3:0 Heimerfolg durfte sich Siegsdorf gegen den TSV Ampfing freuen. Damit konnte die Elf von Stefan Mauerkirchner den Anschluss an Raubling wieder herstellen. Vor 120 Zuschauern brachte Florian Aigner den TSV Siegsdorf quasi mit dem Pausenpfiff in Führung. Auch in Abschnitt zwei ließen die Hausherren nichts anbrennen. Felix Schrobenhauser erhöhte in der 64. Spielminute auf 2:0. Für den dritten Treffer des Spiels sorgte Fabian Furch in Minute 73. TSV Siegsdorf – TSV Ampfing 3:0

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (44. Fabian Furch), Felix Maaßen, Elias Mayer, Raphael Doll (10. Liam Grill), Maximilian Huber, Tobias Huber, Sebastian Reiter (90. Maximilian Mayer), Felix Schrobenhauser (77. Paul Wittmann), Florian Aigner (86. Michael Hunglinger), Daniel Kohlmaier - Trainer: Stefan Mauerkirchner

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Georg Niehoff, Kevin Kuffel, Jannis Hertl (73. Christian Wallisch), Louis Stanner (46. Yousef Ali), Ruslan Klimov, Erhan Yazici - Trainer: Björn Hertl

Schiedsrichter: Moritz Breitruck - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Florian Aigner (45.), 2:0 Felix Schrobenhauser (64.), 3:0 Fabian Furch (73.)

Der SV Miesbach hat sich am Samstag im Heimspiel klar mit 3:0 gegen den FC Töging durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Hälfte schaltete die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Grünwald nach der Pause einen Gang nach oben.

Sean Erten brachte die Hausherren vier Minuten nach Wiederanpfiff mit 1:0 in Führung. Maximilian Wiedemann legte in der 68. Minute das 2:0 nach. Töging schwächte sich in der Schlussphase selbst. Zsombor Heljas flog zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff vom Platz. Torjäger Josef Sontheim sorgte kurz vor Ende der Partie dann für den 3:0-Endstand. Die Gäste aus Töging bleiben trotz der Niederlage zumindest bis Sonntag knapp über dem Strich und haben noch einen Punkt Vorsprung auf Zorneding. Aufsteiger Miesbach knackt mit dem Dreier die 40-Punkte-Marke und ist mit neun Zählern Rückstand auf Rang zwei Fünfter. (Felix Zueleger) SV Miesbach – FC Töging 3:0

SV Miesbach: Thomas Dietl, Christian Altenburg, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger (87. Ricardo Pindado), Robert Mündl (74. Felix Scherer), Jonas Matschiner, Gian Luca Morena, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (69. Dominik Schumacher), Sean Erten (87. Benjamin Kram) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

FC Töging: Michael Sennefelder, Daniel Bruckhuber, Alexander Huber, Ajlan Arifovic (87. Lukas Zelger), Julian Preis (73. Marius Hutterer), Julian Niedermeier, Florian Huber (45. Linus Asenkerschbaumer), Thomas Weichselgartner, Ivo Petrovic (87. Paul Meyer), Endurance Ighagbon (80. Advam Vital Rocha De Oliveira), Zsombor Hejjas - Trainer: Markus Leipholz

Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Sean Erten (49.), 2:0 Maximilian Wiedmann (68.), 3:0 Josef Sontheim (89.)

Rot: Zsombor Hejjas (78./FC Töging/)

Spiele am Freitag:

Der TSV Bad Endorf gewinnt ein am Ende sehr umkämpftes Spiel deutlich mit 3:0. Einen besseren Start hätten die Hausherren dabei gar nicht erwischen können. Bereits in der ersten Minute ging der TSV durch Jakob Trebesius in Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöhten die Hausherren schließlich durch den Treffer von Christian Heinl auf die 2:0-Pausenführung.

Auch nach der Pause kamen die Gäste aus Langengeisling nicht mehr ran. In der 67. Minute machte der eingewechselte Leonit Vokrri mit seinem Treffer vom Punkt den Sack zu. Bad Endorf kämpft sich aus der Gefahrenzone heraus. Langengeisling lässt im Kampf um die Aufstiegsränge wichtige Punkte liegen.

TSV Bad Endorf – FC Langengeisling 3:0

TSV Bad Endorf: Tobias Pappenberger, Yannick Kaiser, Alexander Brandl, Kilian Riepertinger (33. Lucas Aicher), Marco Ass, Anel Salibasic (89. Daniel Pull), Christoph Ganserer, Lucas Knauer, Erik Schnell-Kretschmer (72. Max Labermaier), Christian Heinl (79. Danyal Akdağ), Jakob Trebesius (52. Leonit Vokrri) - Trainer: Nenad Grizelj

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Maximilian Maier, Severin Stenzel (60. Karim Howlader), Maximilian Hintermaier, Kilian Stenzel (12. Paul Bucher), Hannes Dornauer (46. Maximilian Birnbeck), David Riederle (46. Elias Mehringer), Carlos Prados, Kilian Kaiser, Rafael de Oliveira Mont Alegre Jorge, Florian Rupprecht - Trainer: Maximilian Hintermaier

Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jakob Trebesius (1.), 2:0 Christian Heinl (35.), 3:0 Leonit Vokrri (67. Foulelfmeter)

Der Spitzenreiter aus Dornach patzt beim TuS Raubling und holt im Kampf um die Meisterschaft nur einen Punkt. Die Hausherren machten den Gästen lange das Leben schwer und gingen in der zweiten Hälfte schließlich sogar durch den Treffer von Luca Ziemba in Führung.

Der große Wurf blieb dann allerdings aus. Nur paar Minuten später gelang dem Favoriten durch Hugo Heise der Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

TuS Raubling – SV Dornach 1:1

TuS Raubling: Maximilian Wunderlich, Franz Mangstl (82. Dominic Reisner), Ajdin Mehinovic, Michael Gruber, Lorenz Jilg, Fabian Jäger (88. Sebastian Huber), Luca Ziemba, Marius Pappenberger, Karl Schnurr, Niko Hable, Lukas Schoeffel - Trainer: Hannes Jenewein

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Markus Hanusch, Sebastian Mandler, Albert Hofberger, Felix Partenfelder (89. René Reiter), Noah Soheili, Manuel Ring (70. Lorenz Scholz), Simon Reitmayer, Can Bozoglu, Fabian Aicher (11. Hugo Heise) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Luca Ziemba (70.), 1:1 Hugo Heise (78.)