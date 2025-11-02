 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Mit drei Punkten beim engen Konkurrenten Zorneding, kann der SB Rosenheim sich vorerst von den Abstiegsplätzen befreien
Mit drei Punkten beim engen Konkurrenten Zorneding, kann der SB Rosenheim sich vorerst von den Abstiegsplätzen befreien – Foto: Marc Marasescu

BZL OST: Miesbach siegreich – SBR gelingt Befreiungsschlag

16. Spieltag der Bezirksliga Ost

Rückrundenstart in der Bezirksliga Ost. Sportbund Rosenheim gastierte in Zorneding. Miesbach begrüßte Peterskirchen und Waldperlach empfing Schlusslicht Siegsdorf.

Spiele am Samstag

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
1
1
Abpfiff

Der bisher ungeschlagene Tabellenführer aus Forstinning punktete auch an diesem Spieltag. Bereits nach sieben Minuten stellte der VfB sein Können unter Beweis. Dzemo Sefidanoski brachte die Gäste in Führung. Mit einem Zwischenstand von 1:0 schickte der Unparteiische beide Mannschaften in die Kabine.

Auch der TuS Holzkirchen versenkte den Ball im Tornetz. Stefan Hofinger schoss die Gäste zum Endstand von 1:1 (74.).

VfB Forstinning – TuS Holzkirchen 1:1
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (90. Felix Breuer), Niklas Reitner (77. Emir Yildirim), Matija Milic (86. Felix Füchsl), Mike Opara, Daniele Ciarlesi (77. Hauke Knobloch) - Trainer: Gerhard Lösch
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Lukas Krepek, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Bastian Eckl (87. Michael Schlicher), Stefan Hofinger (79. Fabio Sabbagh), Tim Feldbrach (87. Nikhil Balachander), Alpay Özgül (66. Maximilian Freundl), Tobias Bebber (66. Elias Schnier), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Dzemo Sefidanoski (7.), 1:1 Stefan Hofinger (74.)


Gestern, 16:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
1
1
Abpfiff

Nach dem 0:4 im Hinspiel empfing der SV Aschau/Inn den TSV Dorfen. Im Rückspiel fiel das Ergebnis nicht so hoch aus. Die Gäste aus Dorfen waren als Erstes dran: Alexander Linner erzielte in der 28. Spielminute das 1:0.

Im zweiten Durchgang sorgte der eingewechselte Sebastian Jusic für frischen Wind. In der 68. Minute verwandelte er souverän einen Elfmeter und beendete so die Partie mit einem 1:1.

SV Aschau am Inn – TSV Dorfen 1:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (66. Sebastian Jusic), Lukas Huber (84. Jonas Salzeder), Daniel Steinhauer (88. Maximilian Wintersteiger), Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (79. Daniel Neumeier) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Timo Lorant, Lukas Aimer, Andreas Folger, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Marvin Bräuniger (66. Alois Eberle), Daniel Vorderwestner (78. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier
Schiedsrichter: Fabian Gebhardt - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Alexander Linner (28.), 1:1 Sebastian Jusic (68. Foulelfmeter)

Spiele am Freitag

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
0
1
Abpfiff

Der SV Bruckmühl konnte zuletzt einen Befreiungsschlag feiern, musste im Heimspiel gegen Saaldorf aber einen Rückschlag hinnehmen. Der SVS kann durch die drei Punkte einen großen Sprung aus der unteren Tabellenhälfte machen und belegt nun Rang sechs.

Der goldene Treffer der Partie fiel in der ersten Halbzeit. Markus Rehrl erzielte das 1:0 für den SV Saaldorf (17.). Bruckmühl fand in der restlichen Spielzeit keine passende Antwort und musste die knappe Niederlage hinnehmen.

SV Bruckmühl – SV Saaldorf 0:1
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (90. Niklas Macek), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (84. Andreas Wechselberger), Patrick Kunze, Marlon Radzynski (70. Luca Piga), Gerhard Stannek, Kilian Mayer (73. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Rudolf König (87. Paul Helmberger), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Markus Rehrl (95. Maximilian Kern), Sebastian Hafner (79. Stefan Helminger) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Markus Rehrl (17.)

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
Abgesagt

Spiele am Sonntag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
0
1
Abpfiff

Der SB DJK Rosenheim feierte beim TSV Zorneding einen wichtigen Auswärtssieg. Das Tor des Tages erzielte Omer Jahic bereits in der 14. Minute. Zorneding bemühte sich zwar um den Ausgleich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste. In einer umkämpften Partie mussten die Rosenheimer ab der 80. Minute in Unterzahl weiterspielen, nachdem Danyal Akdağ mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dennoch brachte die Mannschaft den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte nach den Befreiungsschlag bejubeln.


TSV Zorneding – SB DJK Rosenheim 0:1
TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer (30. Paul Freihaut), Tobias Lentner, Julian Ullrich (84. Noumory Keita), Yazar Taskin (92. Niklas Eberhardt), Daniel Winzer, Moritz Ziepl (63. Michael Witaschek), Markus Weth, Luis Mikusch, Kevin Pino Tellez, Luciano Dimitrijevic (61. Jannik Ast)
SB DJK Rosenheim: Efe Baykal, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden, Felix Heimes (70. Chima Ihenacho), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (70. Mike Kumberger)
Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Omer Jahic (14.)
Gelb-Rot: Danyal Akdağ (80./SB DJK Rosenheim/)

Heute, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
3
0
Abpfiff

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung feierte der SV Miesbach einen klaren 3:0-Heimerfolg gegen Peterskirchen. Josef Sontheim brachte seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung und setzte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Dazwischen sorgte Drilon Shukaj in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Josef Sontheim schnürte in der Nachspielzeit seinen Doppelpack.

SV Miesbach – Peterskirchen 3:0
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger (83. Jonas Matschiner), Michael Probst, Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Ricardo Pindado (81. Sean Erten), Drilon Shukaj (86. Robert Mündl), Florian Haas (90. Benjamin Kram), Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (46. Alexander Irlweg), Raphael Reichgruber, Lukas Hauser (60. Thomas Maier), Daniel Ortner (60. Alexander Rohde), Kilian Spiel, Marcel Schauberger, Simon Göbl (80. Lukas Gulden), Georg Hütter, Jonas Huber
Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Josef Sontheim (45.), 2:0 Drilon Shukaj (58.), 3:0 Josef Sontheim (90.+2)

Heute, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
2
2
Abpfiff

Im Duell zwischen Waldperlach und dem TSV Siegsdorf trennten sich beide Mannschaften 2:2. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Simon Neulinger in Führung. Siegsdorf antwortete schnell durch Florian Aigner und profitierte kurz darauf von einem Eigentor Marko Filipovics zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte Dzenis Toskic in der 47. Minute für den Ausgleich. Während Waldperlach den Sieg verpasste, kann Siegsdorf als bisheriges Schlusslicht den Punktgewinn als kleinen Lichtblick verbuchen.

SV Waldperlach – TSV Siegsdorf 2:2
SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Simon Neulinger, Semir Gracic, Marko Filipovic, Thorsten Walfort, Julius Becker, Umutcan Aksoy (71. Julius Becker), Fabian Wittmann (46. Dzenis Toskic), Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Roberto Valanzano (75. Nikolaos Rizzo)
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Florian Zaunick, Benedikt Gartner, Maximilian Huber (13. Fabian Furch), Sebastian Reiter (74. Paul Wittmann), Maximilian Reiter, Liam Grill, Florian Aigner, Adrian Furch (87. Samuel Anthuber)
Schiedsrichter: Alisa Vogel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Simon Neulinger (14.), 1:1 Florian Aigner (23.), 1:2 Marko Filipovic (30. Eigentor), 2:2 Dzenis Toskic (47.)

