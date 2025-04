BZL Ost 🗣: Miesbach erreicht "Etappenziel" - TuS verteilt "Geschenke"

Florian Hepper, Co-Trainer des TSV Zorneding: "Tut richtig weh. Wir haben uns in einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit von Moosinning überrumpeln lassen, die das auch nicht schlecht machen und die am Ende auch nicht unverdient gewonnen haben - und eigentlich verdient gewonnen haben, um ehrlich zu sein. Wir gehen 1:0 in Führung, kriegen direkt im Gegenzug dann das 1:1, wo wir nicht richtig aufpassen und zwei Spieler blank stehen. Ich glaube, die erste Hälfte ist zweigeteilt. Die eine Hälfte waren wir besser, die andere war Moosinning dann besser - sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit kriegen wir das 1:2 nach einem tollen Freistoß - da kannst du nix machen. Dann beginnen düstere Minuten, wo eir zwei Gegentore fressen durch unnötige Fehler. Da haben wir kollektiv gepennt. Da kommt die Mannschaft trotz 4:1 doch noch hin. Ich glaube, wir hatten heute viele Möglichkeiten, ein Tor zu schießen. Mal hält der Torwart gut, mal stimmt der letzte Pass nicht, das sind alles Kleinigkeiten, die dir dann so ein Spiel kosten. Nach dem 2:4 versuchen wir weiter anzulaufen und das Herz auf dem Platz zu lassen, aber es hat heute nicht sein sollen. So ist es mal. Man kann Moosinning gratulieren."