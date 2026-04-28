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BZL Ost: Meisterschaft vertagt - Forstinning nur mit Punktgewinn
28. Spieltag im Live Ticker
von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Kann sich noch nicht Bezirksliga-Meister nennen: Der VfB Forstinning um Ajlan Arifovic. – Foto: Marc Marasescu
Der 28. Spieltag der Bezirksliga Ost begann bereits am heutigen Dienstag. Der TSV Peterskirchen mutierte zum Partycrasher, der VfB Forstinning ist vorerst noch nicht Meister der Bezirksliga Ost. Der Spieltag in der Übersicht.