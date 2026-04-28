 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ticker

BZL Ost: Meisterschaft vertagt - Forstinning nur mit Punktgewinn

28. Spieltag im Live Ticker

von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Kann sich noch nicht Bezirksliga-Meister nennen: Der VfB Forstinning um Ajlan Arifovic.
Kann sich noch nicht Bezirksliga-Meister nennen: Der VfB Forstinning um Ajlan Arifovic. – Foto: Marc Marasescu

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Ost begann bereits am heutigen Dienstag. Der TSV Peterskirchen mutierte zum Partycrasher, der VfB Forstinning ist vorerst noch nicht Meister der Bezirksliga Ost. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Dienstag

Heute, 19:30 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
2
2
Abpfiff

Spiel am Donnerstag

Do., 30.04.2026, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
19:30

Spiele am Samstag

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
15:00

Spiel am Sonntag

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:00

Spiel am Dienstag

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
19:30