BZL Ost LIVE: Zwei Platzverweise bei Holzkirchen gegen Dorfen!

Holzkirchen spielt jetzt mit zehn Mann gegen zehn Dorfener. – Foto: Oliver Rabuser

Am Samstag ziehen acht Teams in der Bezirksliga Ost nach. Miesbach empfängt Töging, der TuS aus Holzkirchen spielt gegen den TSV Dorfen, Aschau duelliert sich gegen den Aufsteiger aus Reichertsheim und Peterskirchen bekommt es mit der TuS Prien am Chiemsee zu tun. Alle Spiele im Live-Ticker: