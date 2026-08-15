BZL OST LIVE: Zorneding in Miesbach – Langengeisling mit Heimspiel

Zorneding reist nach Miesbach. – Foto: Roland Schäfer

Spiele am Freitag

Die Zuschauer bekamen in Rosenheim eine Partie mit reichlich Tempo und einem echten Blitzstart zu sehen. Bereits nach drei Minuten brachte Christian Käser den SV Walpertskirchen in Führung. Die Gastgeber brauchten etwas Anlaufzeit, kamen aber noch vor der Pause eindrucksvoll zurück: Luis Berkermann glich in der 40. Minute aus, ehe Lukas Steidl kurz darauf das Spiel drehte und die SB DJK mit einer 2:1-Führung in die Kabine schickte. Doch direkt nach Wiederanpfiff folgte die prompte Antwort der Gäste. Luca Fellermeier traf nur eine Minute nach dem Seitenwechsel zum 2:2 und stellte den alten Abstand wieder her. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Duell, fanden jedoch keinen weiteren Treffer mehr, sodass die Punkte am Ende geteilt wurden. SB DJK Rosenheim – SV Walpertskirchen 2:2

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Thomas Ofenmacher, Danyal Akdağ, Simon Waldschütz, Emirhan Caner, Luca Hayden, Dominik Mauceri (66. Christoph Börtschök), Manuel Kerschbaum, Leon Pfunt (65. Mike Kumberger), Luis Berkermann, Lukas Steidl - Trainer: Patrick Zimpfer

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Dimitrije Cvetkovic, Florian Rauch (85. Stefan Pfanzelt), Marius Orthuber, Daniel Schuler (77. Maximilian Spreitzer) (85. Maximilian Spreitzer), Luca Fellermeier (90. Quirin Lerch), Christian Käser, Tom Simml (86. Michael Gartner) - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim)

Tore: 0:1 Christian Käser (3.), 1:1 Luis Berkermann (40.), 2:1 Lukas Steidl (45.), 2:2 Luca Fellermeier (46.)

Was für ein Schlagabtausch in Prien: Der TSV Dorfen erwischte den besseren Start und lag nach gerade einmal acht Minuten durch Markus Mittermaier und Alois Eberle mit 2:0 vorne. Doch der TuS Prien ließ sich davon nicht beeindrucken, verkürzte durch Florian Scholz und drehte die Partie noch vor der Pause durch zwei Treffer von Anton Stix. Dorfen hatte allerdings noch eine Antwort parat und kam durch Julian Kreuzpaintner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 3:3. Nach dem Seitenwechsel blieb es ein offener Fight, in dem beide Mannschaften den Sieg wollten. Prien musste ab der 82. Minute nach Gelb-Rot für Anton Stix in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem hatten die Gastgeber das letzte Wort: Raphael Stanggassinger traf in der 90. Minute zum 4:3 und sorgte damit für einen späten Jubel vor 170 Zuschauern. TuS Prien am Chiemsee – TSV Dorfen 4:3

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Martin Graf (75. Raphael Stanggassinger), Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Haris Ceman, Rafael Eisenberger, Florian Scholz, Anton Stix, Marzuk Shaban (89. Fabian Schneider), Louis Peters (67. Pepe Hilker), Nicolai Estermann - Trainer: Antonio Danese

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner (45. Manuel Zander), Bastian Rachl, Florian Brenninger (85. Daniel Mooser), Julian Kreuzpaintner (45. Timo Lorant), Markus Mittermaier, Pedro Flores (62. Felix Blaha), Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Markus Mittermaier (8.), 0:2 Alois Eberle (8.), 1:2 Florian Scholz (17.), 2:2 Anton Stix (39.), 3:2 Anton Stix (39.), 3:3 Julian Kreuzpaintner (45.+4), 4:3 Raphael Stanggassinger (90.)

Gelb-Rot: Anton Stix (82./TuS Prien am Chiemsee /)

Der TSV Ampfing hat sich mit 4:1 gegen den TuS Raubling durchgesetzt und dabei früh die Weichen auf Sieg gestellt. Schon nach 20 Minuten gerieten die Gäste durch die Rote Karte gegen Quirin Wolfrum in Unterzahl, kurz darauf nutzte Karlo Jolić die Überzahl zur Führung. Alexander Spitzer legte mit einem Doppelpack nach und schraubte das Ergebnis noch vor der Pause auf 3:0. Raubling zeigte direkt nach dem Seitenwechsel eine Reaktion und verkürzte durch Laurin Aßböck auf 1:3. Die Partie blieb durch die Gelb-Rote Karte gegen Marcel Spitzer wieder etwas offener, ehe auch Aßböck in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz musste. Den Schlusspunkt setzte Fred Tukeba in der Nachspielzeit, der den verdienten Ampfinger Erfolg endgültig besiegelte. TSV Ampfing – TuS Raubling 4:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese (82. Moritz Stanner), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (46. Jubril Oseni) (57. Jubril Oseni), Fred Tukeba, Karlo Jolić (81. Ivo Petrovic) - Trainer: Slaven Jokic

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber, Quirin Wolfrum, Franz Neumeier (81. Sebastian Huber), Michael Gruber, Luca Ziemba, Johannes Schießl, Lorenz Jilg (90. Adam Schneider), Sami Wehner (24. Marius Pappenberger), Laurin Aßböck - Trainer: Hannes Jenewein

Schiedsrichter: Felix Spindler

Tore: 1:0 Karlo Jolić (21.), 2:0 Alexander Spitzer (30.), 3:0 Alexander Spitzer (43.), 3:1 Laurin Aßböck (46.), 4:1 Fred Tukeba (90.+1)

Rot: Quirin Wolfrum (20./TuS Raubling/)

Gelb-Rot: Marcel Spitzer (57./TSV Ampfing/)

Gelb-Rot: Laurin Aßböck (81./TuS Raubling/)

Der TuS Holzkirchen hat beim SV Reichertsheim einen knappen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Die Partie nahm in der 37. Minute ordentlich Fahrt auf: Benjamin Hautmann brachte die Gäste in Führung, doch praktisch im direkten Gegenzug stellte Matthias Neumaier den Ausgleich für Reichertsheim her. Nach dem Seitenwechsel blieb das Duell lange offen, ehe Gilbert Francois Diep in der 63. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Reichertsheim stemmte sich in der Schlussphase noch gegen die Niederlage, fand aber keine Antwort mehr. So nahm Holzkirchen drei wichtige Punkte mit auf die Heimreise. SV Reichertsheim – TuS Holzkirchen 1:2

SV Reichertsheim: Moritz Löffl, Alex Baumgartner (81. Severin Hubl), Matthias Neumaier, Josef Holzhammer, Dominik Kohwagner, Jakob Oberbauer, Andreas Hundschell, Lorenz Thalmaier (66. Michael Weikl), Marvin Bräuniger (81. Michael Vital), Ulrich Hubl, Felix Wieser - Trainer: Manuel Neubauer

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Alexander Zetterer, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Benjamin Hautmann (57. Saif Hamad), Linus Haas (57. Tobias Bebber), Stefan Hofinger, Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München)

Tore: 1:1 Matthias Neumaier (37.), 0:1 Benjamin Hautmann (37.), 1:2 Gilbert Francois Diep (63.)