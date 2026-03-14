BZL Ost LIVE: Zorneding in Dorfen vorn - Miesbach kontert Ebersberg

Die Bezirksliga Ost wartet am Samstag mit sechs Partien auf. Den Anfang macht das Schlusslicht Ebersberg im Duell mit Miesbach. Für den Klassenerhalt kämpft anschließend Aschau in Rosenheim, Zorneding beim Dritten Dorfen, Waldperlach in Holzkirchen sowie Bruckmühl in Ampfing. Der Spieltag in der Übersicht.
Der VfB Forstinning bleibt weiter an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Gegen Abstiegskandidat Töging feierte der VfB einen souveränen 2:0-Heimerfolg.
Der Tabellenführer startete perfekt ins Spiel. Nico Weismor brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (7.). Der FC Töging hielt lange dagegen, musste dann aber den zweiten Treffer hinnehmen. Eren Emirgan erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Treffer zum 2:0 (51.)
VfB Forstinning – FC Töging 2:0
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric (88. Anes Sefidanoski), Leo Gabelunke, Ante Basic (84. Emir Yildirim), Ajlan Arifovic, Mike Opara (67. Dzemo Sefidanoski), Daniele Ciarlesi (50. Din Sabotic), Eren Emirgan (90. Emirhan Keklikci) - Trainer: Gerhard Lösch
FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber (61. Endurance Ighagbon), Pascal Kpohomouh, Jonah Ramstetter, Johannes Grösslinger (85. Aristote Biali), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Ruben Kroiss (85. Alexander Huber), Erich Kirchgessner, Ruslan Klimov (61. Julian Niedermeier), Arlind Fejzulahi (61. Julian Scherer) - Trainer: Robert Berg
Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Nico Weismor (7.), 2:0 Eren Emirgan (51.)
Der FC Aschheim tut sich lange schwer im Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf, kann sich am Ende aber knapp durchsetzen. Die Hausherren bleiben damit an Spitzenreiter Forstinning dran.
Erst sah es schlecht aus für Aschheim. Florian Aigner brachte den Außenseiter aus Siegsdorf mit 1:0 in Führung (25.). Die Antwort folgte noch vor der Pause. Torjäger Antonio Saponaro erzielte den Ausgleichstreffer (37.). Den goldenen Treffer zum 2:1-Erfolg der Aschheimer erzielte in der zweiten Halbzeit Alexander Gschwend (60.).
FC Aschheim – TSV Siegsdorf 2:1
FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert (51. Mehmet Ekici), Alessandro Contento, Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (65. Hannes Wimmer), Suheyp Trabelsi, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack, Teeo Pejazic (86. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (85. Markus Humhauser), Florian Zaunick, Elias Mayer, Maximilian Huber, Florian Aigner, Samuel Anthuber (46. Maximilian Reiter), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen
Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Florian Aigner (25.), 1:1 Antonio Saponaro (37.), 2:1 Alexander Gschwend (60.)