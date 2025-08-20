BZL Ost LIVE: Zorneding gewinnt - Siegsdorf Remis

Zweiter Teil der englischen Woche in der Bezirksliga Ost. Am Mitwochaben stehen die verbleibenden sechs Partien an. Unter anderem kommt es in Forstinning zwischen dem VfB und dem TSV Dorfen nicht nur zum Duell Erster gegen Zweiter, sondern auch zum Top-Torjäger-Duell. Die Liveticker.

Der FC Töging kassiert die erste Niederlage in dieser Saison. Im zweiten Topspiel an diesem Abend verlor die Berg-Elf gegen den TSV Ampfing mit 0:1. Diese wiederum schießen sich durch den Dreier auf den zweiten Platz. Den goldenen Treffer erzielte Bastian Grahovac. Trotz roter Karte für die Ampfinger und dem daraus resultierenden Elfmeter (verschossen), gelang den Hausherren kein Treffer. FC Töging – TSV Ampfing 0:1

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Ivo Petrovic, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (67. Endurance Ighagbon), Romuald Lacazette (90. Florian Huber), Aristote Biali (46. Julian Scherer), Johannes Grösslinger, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Kevin Kuffel, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner, Lukas Brandl, Ruslan Klimov (71. Erhan Yazici), Julian Rabenseifner - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 575

Tore: 0:1 Bastian Grahovac (20.)

Rot: Birol Karatepe (44./TSV Ampfing/)

Besondere Vorkommnisse: Ivo Petrovic (FC Töging) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (45.).

Der TSV Ebersberg bleibt weiterhin Schlusslicht und im fünften Spiel in Folge punktlos. Beim TSV Zorneding, die vor dem Spiel nur einen Dreier sammelten, setzte es eine 1:3-Niederlage. Luis Mikusch und Maximilian Hotz gelangen die ersten beiden Treffer der Heimmannschaft. Ebersberg konnte zwar kurz danach auf ein Tor rankommen, jedoch packte Florian Höger kurz vor Schluss den Deckel endgültig drauf. TSV Zorneding – TSV Ebersberg 3:1

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin, Daniel Winzer, Markus Weth (89. Tobias Savary), Nikolas Schwirtz (82. Florian Höger), Luis Mikusch (66. Matthias Schuster), Maximilian Hotz (74. Moritz Ziepl), Kevin Pino Tellez, Luciano Dimitrijevic (84. Leon Seibt) - Trainer: Sascha Bergmann

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener (72. Maximilian Lüngen), Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe, Severin Niedermaier, David Volkmann (59. Dominik Pries), Lusilawo Kisungu - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Luis Mikusch (45.), 2:0 Maximilian Hotz (56.), 2:1 Maximilian Volk (67.), 3:1 Florian Höger (89.)

Der TSV Siegsdorf kommt im Derby zuhause gegen den SV Saaldorf nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Damit bleibt die Maaßen-Elf auch im fünften Saisonspiel ohne Sieg. Florian Aigner sorgte kurz vor der Halbzeit für die Heimführung. Kurz nach dem Seitenwechsel war es jedoch Robert Hafner, der den Gästen den Ausgleich bescherte. TSV Siegsdorf – SV Saaldorf 1:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Markus Humhauser (85. Raphael Doll), Paul Glassl, Fabian Furch, Elias Mayer, Maximilian Huber, Liam Grill, Matthias Bichler (74. Paul Wittmann), Markus Hunklinger, Florian Aigner, Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (81. Stefan Rehrl), Stefan Helminger (72. Stefan Rehrl), Jonas Pöllner (72. Marco Hofmann), Sebastian Hafner (87. Maximilian Hafner) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Ebersberg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Florian Aigner (42.), 1:1 Robert Hafner (54.) Heute, 18:30 Uhr SV Waldperlach Waldperlach FC Aschheim FC Aschheim 0 3 Abpfiff Der SV Waldperlach kassiert ebenfalls die erste Saisonniederlage. Zuhause gegen den FC Aschheim gab es ein bitteres 0:3. Die Aschheimer hingegen bleiben ohne Niederlage und klettern auf die vorderen Plätze. Falk Schubert (33. Minute), Mirza Idrizovic (37.) und Sinisa Antonic (89.) sorgten für die drei Gästetreffer. SV Waldperlach – FC Aschheim 0:3

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Simon Neulinger, Semir Gracic, Maximilian Kornbichler (62. Simon Bartholomä), Antonijo Prgomet, Dzenis Toskic (62. Marko Filipovic), Fabian Wittmann (82. Franclen Kalenga-Mutombo), Philipp Schaefer, Patrick Röhrl, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic (62. Thorsten Walfort) - Trainer: Tobias Wittmann

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Patrick Müller (79. Florian Wagner), Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (79. Saifulla Khutsurov), Robin Wolf (60. Burhan Mustafov), Mirza Idrizović (68. Diego Contento), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro (85. Sinisa Antonic), Didier Nguelefack - Trainer: Stefan Huber

Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Falk Schubert (33.), 0:2 Mirza Idrizović (37.), 0:3 Sinisa Antonic (89.)

Gelb-Rot: Blendart Bajraktari (90./FC Aschheim/) Spiel am Dienstag