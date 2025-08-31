BZL Ost LIVE: Zorneding gelingt Blitzstart gegen Töging

Zum Abschluss des 7. Spieltags erwartet der TSV Zorneding am heutigen Sonntag den FC Töging. Mit einem Dreier können die Hausherren an den Gästen in der Tabelle vorbeiziehen.

Spiele am Samstag:

Der TSV Dorfen muss das Spitzenduo der Bezirksliga Ost vorerst ziehen lassen. Der Tabellendritte unterlag am Samstagnachmittag überraschend gegen den TSV Peterskirchen mit 1:2. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung. Doch im direkten Gegenzug glich Gerhard Thalmaier aus. In der Folge tat sich der letztjährige Aufstiegsrelegationsteilnehmer gegen die Peterskirchener schwer. In der Nachspielzeit traf Jonas Huber dann sogar zum Sieg für die Gäste, die damit den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern. TSV Dorfen – Peterskirchen 1:2

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Felix Blaha, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl (61. Julian Dolenga), Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (62. Clemens Blaha), Gerhard Thalmaier (78. Yavuz Tenha), Leon Eicher (78. Daniel Mooser), Alois Eberle (62. Marvin Bräuniger) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker, Benedikt Randlinger (83. Simon Göbl), Marcel Schauberger (78. Lukas Hauser), Alexander Thusbaß (94. Dominik Toller), Alexander Irlweg, Thomas Maier (78. Daniel Ortner), Georg Hütter, Jonas Huber (94. Samuel Kaltenhauser) - Trainer: Daniel Winklmaier

Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Bastian Rachl (18. Eigentor), 1:1 Gerhard Thalmaier (18.), 1:2 Jonas Huber (90.+2)

Der TuS Holzkirchen hat den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit eingefahren. Das Team von Neu-Trainer Orhan Akkurt besiegte den SV Aschau am Inn deutlich mit 4:1. Bereits in der Anfangsphase überrollten die Hausherren den Aufsteiger und legten damit den Grundstein für den Dreier. Lukas Krepek und Alpay Özgül brachten die Holzkirchener mit einem Doppelschlag nach nicht einmal 15 Minuten auf die Siegerstraße. Elias Schnier entschied die Partie nur eine Viertelstunde darauf so gut wie. Nach etwas mehr als einer Stunde verkürzte Christoph Scheitzeneder. Der Anschlusstreffer bewirkte allerdings nichts. Özgül stellte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den alten Abstand und damit zeitgleich auch den Endstand her. TuS Holzkirchen – SV Aschau am Inn 4:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (76. Anton Deibele), Maximilian Avril, Fabio Sabbagh (83. Robert Manole), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl (79. Nikhil Balachander), Alpay Özgül (72. Tim Feldbrach), Elias Schnier - Trainer: Orhan Akkurt

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Maximilian Wintersteiger, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (76. Fred Tukeba), Lukas Huber, Daniel Neumeier, Christoph Scheitzeneder, Sebastian Jusic (83. Jonas Salzeder) - Trainer: Thomas Deißenböck

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Krepek (7.), 2:0 Alpay Özgül (10.), 3:0 Elias Schnier (25.), 3:1 Christoph Scheitzeneder (62.), 4:1 Alpay Özgül (70.)

Gelb-Rot: Andreas Bauer (86./TuS Holzkirchen/)