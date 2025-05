BZL Ost LIVE: Zorneding führt und macht enormen Sprung

Spiel am Dienstag:

Der SVM wird zum Partycrasher in Dornach: Vor über 350 Fans zeigte der Aufsteiger aus Miesbach, warum er in der Bezirksliga Ost zu den Top-Teams zählt. Trotzdem bestimmte der Spitzenreiter das gesamte Spiel. In der ersten Halbzeit vergaben Heise und Bozoglu die größten Dornen-Chancen. SVM-Keeper Wiesbock bewies zudem immer wieder seine Qualitäten: Der 29-Jährige faustete Ecken und Flanken weg und zeigte auch bei Distanzschüssen seine Klasse. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Dornen stärker und drängten auf das Siegtor, das die Meisterschaft bedeutet hätte. Zu oft schoss der SVD jedoch vorbei. In der 90. Minute klingelte es dann fast doch noch, doch Reitmayer verpasste nach einer Ecke am langen Pfosten den Ball um wenige Zentimeter. Da Dorfen zwei Stunden später gegen Langengeisling siegte, ist die Dornen-Meisterschaft vorerst vertagt. Dafür braucht die Wastl-Elf am kommenden Samstag einen Sieg in Bad Endorf.

SV Dornach – SV Miesbach 0:0

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Markus Buck, Markus Hanusch (64. René Reiter) (85. Albert Hofberger), Sebastian Mandler, Felix Partenfelder (64. Manuel Ring), Noah Soheili, Simon Reitmayer, Hugo Heise (83. Lennard Schwarzmann), Can Bozoglu, Lorenz Scholz - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger, Robert Mündl (93. Anian Weigl), Jonas Matschiner, Fabian Bauer, Ricardo Pindado (85. Benedikt Waizmann), Jonathan Hruschka (46. Sebastian Feicht), Maximilian Wiedmann, Sean Erten (79. Dominik Schumacher) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 335

Tore: keine Tore