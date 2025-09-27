BZL OST LIVE: Verletzungsunterbrechung in Miesbach

Am Samstag des 11. Spieltags stehen fünf Spiele an: Um 14 Uhr treffen der FC Töging und der SV Waldperlach aufeinander, während der SB DJK Rosenheim beim TSV Dorfen gastiert. Der SV Miesbach empfängt den SV Bruckmühl. Um 15 Uhr stehen zwei weitere Partien an: TSV Ebersberg gegen SV Saaldorf und das Topspiel TuS Holzkirchen gegen FC Aschheim.
Spiele am Samstag
Spiele am Freitag
Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Gegen Schlusslicht TSV Siegsdorf feierte der VfB einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Den Anfang machte früh in der Partie Nico Weismor (10.). Noch vor der Pause legte Dzemo Sefidanoski das 2:0 nach (38.).
Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Emir Yildirim für die Entscheidung. Yildirim erzielte das 3:0 für den Spitzenreiter (49.). Leo Gabelunke erhöhte wenig später auf 4:0 (61.), ehe Emirhan Keklikci den 5:0-Endstand erzielte (88.). Während Forstinning weiter an der Tabellenspitze steht, muss Siegsdorf die nächste Niederlage hinnehmen und bleibt das Schlusslicht.
VfB Forstinning – TSV Siegsdorf 5:0
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt, Victor Bezerra do Nascimento, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (69. Emirhan Keklikci), Dzemo Sefidanoski (74. Daniele Ciarlesi), Andreas Hollerith (74. Felix Breuer), Niklas Reitner (63. Hauke Knobloch), Ajlan Arifovic (63. Ante Basic), Mike Opara - Trainer: Gerhard Lösch
TSV Siegsdorf: Fabian König, Paul Glassl, Fabian Furch (71. Simon Maier), Florian Zaunick, Elias Mayer, Benedikt Gartner, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (73. Markus Humhauser), Liam Grill, Matthias Bichler, Adrian Furch (69. Florian Aigner) - Trainer: Felix Maaßen
Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Nico Weismor (10.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (38.), 3:0 Emir Yildirim (49.), 4:0 Leo Gabelunke (60.), 5:0 Emirhan Keklikci (88.)
Nachdem der TSV Ampfing bereits unter der Woche im Pokal siegen konnte, legten die Schweppermänner in der Liga nach. Gegen den TSV Peterskirchen siegte Ampfing mit 2:1 (1:0). Erst kurz vor der Pause gingen die Hausherren durch Alexander Spitzer in Führung (45.).
Kurz nach Wiederanpfiff sah Markus Schauberger vom TSV Peterskirchen die gelb-rote Karte (49.). Nach etwas mehr als 60 Minuten legte Ampfing nach. Ruslan Klimov erhöhte auf 2:0 (67.). Peterskirchen gab sich allerdings nicht auf und kam durch Kilian Spiel nochmal heran (81.), mehr war für die Gäste aber nicht drinnen.
TSV Ampfing – Peterskirchen 2:1
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Christian Wallisch, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Bastian Grahovac, Kevin Kuffel (85. Lukas Brandl), Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner (80. Louis Stanner) (88. Erhan Yazici), Oguzhan Kök (66. Daniel Toma), Ruslan Klimov
Peterskirchen: Alexander Bichler, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber (76. Alexander Irlweg), Felix Ecker, Lukas Hauser (76. Dominik Toller), Benedikt Randlinger (63. Thomas Maier), Kilian Spiel (85. Simon Göbl), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Georg Hütter (76. Alexander Rohde), Jonas Huber - Trainer: Daniel Winklmaier
Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Ebersberg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Alexander Spitzer (45.), 2:0 Ruslan Klimov (67.), 2:1 Kilian Spiel (81.)
Gelb-Rot: Markus Schauberger (49./Peterskirchen/)
Spiel am Sonntag