BZL Ost LIVE: Verfolgerduelle: Dorfen beim FCT – ESV in Raubling 15. Spieltag im Live-Ticker

Am Freitagabend startet die Bezirksliga Ost in den 15. Spieltag. Den Auftakt macht der TSV Dorfen in Töging. Zuletzt verlor der FCT in Freilassing und droht bei einer erneuten Niederlage den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Der ESV ist ab 19:30 Uhr in Raubling zu Gast. Der Aufsteiger spielt eine starke Debütsaison in der Bezirksliga und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Freilassing ist aber ebenfalls in bestechender Form und könnte mit einem Sieg auf Platz zwei springen.

Zur gleichen Zeit gastiert Peterskirchen bei der zweiten Mannschaft des TSV Buchbachs. Ein brisantes Kellerduell. Der Sieger dürfte zumindest kurzfristig die Abstiegszone verlassen.

Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.