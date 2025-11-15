BZL Ost LIVE: Torfestival in Siegsdorf – Miesbach gleicht aus

Dorfen muss zum Abschluss vor der Winterpause nach Siegsdorf. Forstinning freut sich auf die Partie gegen Ebersberg. Miesbach erwartet den SB DJK Rosenheim.

Der FC Aschheim kommt beim SV Bruckmühl nicht über ein 2:2-Remis hinaus und verpasst es, mehr Druck auf Tabellenführer Forstinning auszuüben. Der SVB hingegen sammelt wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Dabei sah alles nach einem Favoritensieg aus. Kurz vor und kurz nach der Halbzeit sorgten Antonio Saporano und Didier Nguelefack für die komfortable 2:0-Gästeführung. Doch die Hausherren ließen nicht nach und kamen durch Luca Pigl in der 70. Minute zum Anschluss. Patrick Gigla sorgte dann kurz vor Schluss für den Bruckmühler Ausgleichstreffer und gleichzeitigen 2:2-Endstand.

SV Bruckmühl – FC Aschheim 2:2

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (65. Markus Pergelt), Manuel Künzler (64. Lukas Steidl), Gerhard Stannek, Luca Piga, Kilian Mayer (64. Patrick Gigla), Lukas Helldobler, Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Alessandro Contento (82. Florian Wagner), Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Suheyp Trabelsi (62. Burhan Mustafov), Marcel Schütz (56. Mirza Idrizović), Sinisa Antonic (88. Solomon Effiong), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Andreas Klinger - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Antonio Saponaro (41.), 0:2 Didier Nguelefack (52.), 1:2 Luca Piga (70.), 2:2 Patrick Gigla (87.)

Gelb-Rot: Hannes Wimmer (92./FC Aschheim/)

Spiele am Sonntag:

