 2026-04-16T10:11:10.190Z

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BZL Ost LIVE: Topspiel in Aschheim – Miesbach zu Gast beim SVB

26. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Aschheim trifft im Topspiel der Bezirksliga Ost auf Holzkirchen.
Der FC Aschheim trifft im Topspiel der Bezirksliga Ost auf Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer

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SV Bruckmühl
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SB Rosenheim

Am Freitagabend kommt es in der Bezirksliga Ost zu einem Kracher: Aschheim empfängt den TuS Holzkirchen. Außerdem kommt es zum Derby zwischen dem SV Bruckmühl und dem SV Miesbach – es geht um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
19:00

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
15:00

Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

So., 19.04.2026, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:30