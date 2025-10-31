 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SV Saaldorf (re.) konnten drei Punkte aus Bruckmühl entführen.
Der SV Saaldorf (re.) konnten drei Punkte aus Bruckmühl entführen. – Foto: Marc Marasescu

BZL OST LIVE: Topspiel – Forstinning empfängt Holzkirchen

16. Spieltag der Bezirksliga Ost

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Rückrundenstart in der Bezirksliga Ost. Am Samstag um 14 Uhr empfängt Forstinning den TuS Holzkirchen. Um 16 Uhr gastiert der TSV Dorfen in Aschau.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
14:00

Heute, 16:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
16:00

Spiele am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
0
1
Abpfiff

Der SV Bruckmühl konnte zuletzt einen Befreiungsschlag feiern, musste im Heimspiel gegen Saaldorf aber einen Rückschlag hinnehmen. Der SVS kann durch die drei Punkte einen großen Sprung aus der unteren Tabellenhälfte machen und belegt nun Rang sechs.

Der goldene Treffer der Partie fiel in der ersten Halbzeit. Markus Rehrl erzielte das 1:0 für den SV Saaldorf (17.). Bruckmühl fand in der restlichen Spielzeit keine passende Antwort und musste die knappe Niederlage hinnehmen.

SV Bruckmühl – SV Saaldorf 0:1
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (90. Niklas Macek), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (84. Andreas Wechselberger), Patrick Kunze, Marlon Radzynski (70. Luca Piga), Gerhard Stannek, Kilian Mayer (73. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Rudolf König (87. Paul Helmberger), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Markus Rehrl (95. Maximilian Kern), Sebastian Hafner (79. Stefan Helminger) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Markus Rehrl (17.)

Gestern, 19:30 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
Abgesagt

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:30

Aufrufe: 031.10.2025, 21:30 Uhr
Luca HaydenAutor