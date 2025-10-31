BZL OST LIVE: Topspiel – Forstinning empfängt Holzkirchen

Der SV Bruckmühl konnte zuletzt einen Befreiungsschlag feiern, musste im Heimspiel gegen Saaldorf aber einen Rückschlag hinnehmen. Der SVS kann durch die drei Punkte einen großen Sprung aus der unteren Tabellenhälfte machen und belegt nun Rang sechs.

Der goldene Treffer der Partie fiel in der ersten Halbzeit. Markus Rehrl erzielte das 1:0 für den SV Saaldorf (17.). Bruckmühl fand in der restlichen Spielzeit keine passende Antwort und musste die knappe Niederlage hinnehmen.

SV Bruckmühl – SV Saaldorf 0:1

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (90. Niklas Macek), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (84. Andreas Wechselberger), Patrick Kunze, Marlon Radzynski (70. Luca Piga), Gerhard Stannek, Kilian Mayer (73. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Rudolf König (87. Paul Helmberger), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Markus Rehrl (95. Maximilian Kern), Sebastian Hafner (79. Stefan Helminger) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Markus Rehrl (17.)