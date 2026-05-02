BZL Ost LIVE: Töging vorn - Dorfen gleicht in Holzkirchen aus

FC Aschheim – TSV Ebersberg 1:3 FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert (76. Sinisa Antonic), Alessandro Contento (46. Didier Nguelefack), Diego Contento, Alexander Gschwend (74. Patrik Pancic), Blendart Bajraktari (89. Domenico Contento), Jose Vicente Monzonis Montilla (62. Marcel Schütz), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Mehmet Ekici, Teeo Pejazic - Trainer: Vincenzo Contento TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic (66. Thomas Grunwald) (88. Lukas Volkmann), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Florian Obermair (74. Aldin Rushiti), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (91. Dominik Pries), Yannik Sabatier (66. Lusilawo Kisungu), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 200 Tore: 0:1 Maximilian Volk (60.), 1:1 Teeo Pejazic (81.), 1:2 Simon Wiener (84.), 1:3 Benedikt Schmidmaier (88. Foulelfmeter)

Der FC Aschheim empfing das Kellerkind aus Ebersberg und unterlag dem TSV mit 1:3. Damit wurde Aschheim seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Es dauerte lange bis einer der beiden Parteien in Führung ging. Maximilian Volk brachte die Gäste im zweiten Durchgang in Führung (60.). In der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf : Teeo Pejazic traf in der 81. Spielminute zum 1:1. Etwas später erhöhte Simon Weiner auf 2:1 für die Gäste (84.), ehe dann in der 88. Spielminute Benedikt Schmidmaier souverän auf 3:1 ausweitete. Die Gäste holen damit wichtige Punkte im Kampf gegen die Relegation und klettern auf den 11. Tabellenplatz.

Mit der Meisterfeier muss sich der VfB Forstinning vorerst noch gedulden, beim TSV Peterskirchen spielte man nur remis. Leo Gabelunke brachte den Spitzenreiter nach einer halben Stunde in Front, Georg Hütter glich kurz vor der Pause aus (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte Alexander Rohde die Partie für die Gastgeber (79.), Nico Weismor konnte die Niederlage für den VfB in letzter Sekunde verhindern. Sollte der FC Aschheim am Donnerstagabend nicht gegen den TSV Ebersberg gewinnen, wäre der VfB Forstinning vorzeitig Meister. Andernfalls kann sich Forstinning im direkten Duell mit Aschheim (08.05.) zum Champion küren. Peterskirchen steht auf dem sechsten Platz.

Peterskirchen – VfB Forstinning 2:2

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (18. Dominik Toller), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (86. Alexander Irlweg), Kilian Spiel (89. Markus Schauberger), Marcel Schauberger, Thomas Maier, Alexander Rohde (90. Simon Göbl), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (78. Aleksandar Aco Novakovic), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (46. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leo Gabelunke (29.), 1:1 Georg Hütter (41.), 2:1 Alexander Rohde (79.), 2:2 Nico Weismor (90.+3)

Spiel am Sonntag