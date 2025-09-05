 2025-09-04T13:21:47.781Z

Sprintet der VfB Forstinning beim SV Bruckmühl zum nächsten Sieg?
BZL Ost LIVE: Töging trifft, und Dorfen antwortet - Remis in Aschau

8. Spieltag der Bezirksliga Ost

Am Freitagabend stehen drei Partien in der Bezirksliga Ost auf dem Programm. Der Tabellenführer aus Forstinning gastiert beim Kellerkind Bruckmühl, Töging empfängt Dorfen. Ampfing spielt beim Liganeuling aus Aschau am Inn auf. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
1
1

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
0
2

Heute, 19:30 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
1
1

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:00

Morgen, 18:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
18:00

Spiele am Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

So., 07.09.2025, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:30

