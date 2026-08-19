BZL Ost LIVE: Töging erhöht - Reichertsheim gleicht aus

Empfängt den SV Bruckmühl: Der TuS Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer

Die englische Woche in der Bezirksliga Ost wird am Mittwochabend mit drei Partien abgeschlossen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Mittwoch

Heute, 18:30 Uhr Peterskirchen Peterskirchen FC Töging FC Töging 0 2 PUSH

Heute, 18:30 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SV Reichertsheim Reichertshei 1 1 PUSH

Heute, 18:30 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen SV Bruckmühl SV Bruckmühl 0 1 PUSH

Spiele am Dienstag

Der TSV Ampfing hat sich beim SV Aschau am Inn knapp mit 1:0 durchgesetzt. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Pause: Ivo Petrovic traf zur Gästeführung (43.). Aschau bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, fand gegen die Ampfinger Defensive aber kein Durchkommen. In einer hektischen Schlussphase sahen Daniel Steinhauer aufseiten der Gastgeber und Riccardo Savarese bei Ampfing jeweils die rote Karte (90.+3). Der TSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und ist nun gemeinsamer Spitzenreiter mit dem FC Langengeisling. Aschau rutscht auf den vierten Platz zurück. SV Aschau am Inn – TSV Ampfing 0:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (74. Erhan Yazici), Luciano Liqui Liqui, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Bastian Grahovac, Jan Vetter (58. Lucas Block), Christoph Scheitzeneder (58. Felix Weber), Luca Reiner - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Valentin Pinzariu, Michael Steppan, Albin Krasnic, Irfan Selimovic, Ivo Petrovic (78. Jubril Oseni), Fred Tukeba (89. Leon Djimsiti), Karlo Jolić (81. Louis Stanner) - Trainer: Slaven Jokic

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau)

Tore: 0:1 Ivo Petrovic (43.)

Rot: Daniel Steinhauer (93./SV Aschau am Inn/Unsportlichkeit)

Rot: Riccardo Savarese (93./TSV Ampfing/Unsportlichkeit)

Der TuS Raubling und der SV Miesbach trennten sich vor 155 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start: Riccardo Pindado verwertete eine Vorlage von Benedikt Gerr früh zum 1:0 (5.). Raubling antwortete durch Lorenz Jilg, der nur zehn Minuten später den Ausgleich erzielte (15.). Kurz vor der Pause schlug Pindado erneut zu und brachte Miesbach nach Vorarbeit von Robert Mündl wieder in Führung (41.). Im zweiten Durchgang bewies Raubling Moral, Sami Wehner traf zum 2:2 (63.), weitere Treffer fielen nicht mehr. Keine der beiden Mannschaften sammelt im Keller wichtige Punkte: Raubling behält die rote Laterne, Miesbach ist auf dem vorletzten Platz. TuS Raubling – SV Miesbach 2:2

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber (92. Sebastian Huber), Franz Neumeier, Johannes Schießl (46. Bastian Unsin), Michael Gruber, Dominic Reisner, Luca Ziemba, Lorenz Jilg, Sami Wehner (89. Marius Pappenberger), Laurin Aßböck (79. Fabian Jäger) - Trainer: Hannes Jenewein

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Bene Gerr, Sebastian Ebeling, Robert Mündl (77. Michael Probst), Fabian Bauer, Jakob Hinterseher (53. Tobias Veit), Ricardo Pindado, Johannes Schwarzenbach (87. Enrique Pindado) - Trainer: Hans-Werner Grünwald - Co-Trainer: Zdravko Mitrovic

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Ricardo Pindado (5.), 1:1 Lorenz Jilg (15.), 1:2 Ricardo Pindado (41.), 2:2 Sami Wehner (63.)

Gelb-Rot: Jonas Matschiner (59./SV Miesbach/)

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Der SV Walpertskirchen hat das Heimspiel gegen den TSV Zorneding mit 2:1 gewonnen. Zunächst gingen allerdings die Gäste in Führung: Matthias Schuster erzielte das 1:0 für Zorneding (15.). Walpertskirchen zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug nur drei Minuten später durch Bastian Keilhacker zurück (18.). Mit dem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Pause, nach dem Seitenwechsel gelang Tom Simml der entscheidende Treffer zum 2:1 (64.). Zorneding konnte in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr antworten, sodass Walpertskirchen nach dem frühen Rückstand alle drei Punkte behielt und nun Dritter ist. Zorneding rutscht auf den elften Platz zurück. SV Walpertskirchen – TSV Zorneding 2:1

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Bastian Keilhacker, Dimitrije Cvetkovic, Florian Rauch, Marius Orthuber, Daniel Schuler, Luca Fellermeier, Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Lentner, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Luis Leger, Matthias Schuster, Luis Mikusch, Marco Rastel, Maximilian Hotz, Lorenz Leger, Benjamin Kram - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 262

Tore: 0:1 Matthias Schuster (15.), 1:1 Bastian Keilhacker (18.), 2:1 Tom Simml (64.)

Gelb-Rot: Luis Mikusch (90./TSV Zorneding/)

Verlegte Spielpaarung