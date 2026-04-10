BZL OST LIVE: Töging empfängt Bruckmühl

– Foto: Sven Leifer

Am Samstagnachmittag empfängt der FC Töging den SV Bruckmühl. Gleichzeitig treffen der TSV Dorfen und der SV Miesbach aufeinander und der SB DJK Rosenheim spielt gegen den FC Aschheim. Beim TuS Holzkirchen rückt Peterskirchen an und beim TSV Ampfing der SV Saaldorf. Der TSV Ebersberg trifft auf den TSV Siegsdorf. Alle Spiele am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost in der Übersicht.

Spiele am Samstag: Heute, 14:00 Uhr FC Töging FC Töging SV Bruckmühl SV Bruckmühl 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SV Miesbach Miesbach 0 0 PUSH

Spitzenreiter VfB Forstinning schlägt den SV Aschau und behauptet die Tabellenführung der Bezirksliga Ost. Die Gastgeber sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Dzemo Sefidanoski traf zweimal in der ersten Hälfte (15. und 31.) und bescherte Forstinning eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und brachten den Vorsprung trotz einer gelb-roten Karte kurz vor Schluss sicher über die Zeit. Der SV Aschau verpasst es damit, die rote Laterne abzugeben und bleibt das Schlusslicht der Bezirksliga Ost.

VfB Forstinning – SV Aschau am Inn 2:0

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Aleksandar Aco Novakovic, Ante Basic, Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Eren Emirgan (69. Daniele Ciarlesi)

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (90. Maximilian Wintersteiger), Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Birol Karatepe (46. Daniel Steinhauer), Konstantin Karamanlis, Lukas Huber (67. Johannes Baptist Asanger), Daniel Neumeier (67. Jan Vetter), Yves Koreck (46. Timo Budig), Christoph Scheitzeneder, Erhan Yazici

Tore: 1:0 Dzemo Sefidanoski (15.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (31.)

Gelb-Rot: Ante Basic (87./VfB Forstinning/)

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr FC Töging FC Töging SV Bruckmühl SV Bruckmühl 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SV Miesbach Miesbach 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim FC Aschheim FC Aschheim 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen Peterskirchen Peterskirchen 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Ampfing TSV Ampfing SV Saaldorf SV Saaldorf 0 0 PUSH

Heute, 13:30 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg TSV Siegsdorf Siegsdorf 0 0 PUSH