BZL Ost LIVE: Tabellenführer liegt hinten – Töging dreht Spiel

Der SV Bruckmühl setzt damit den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und schiebt sich vorübergehend auf Platz zwölf.

Der SV Bruckmühl schlägt den SV Waldperlach und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. In einer umkämpften Partie erzielte Michele Cosentino in der 45. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Auf diesen Rückschlag fand Waldperlach keine Antwort. Der erste blieb auch der letzte Treffer des Tages.

Der FC Aschheim schlägt den TSV Ebersberg nach einem Rückstand. Die Hausherren gingen in der zehnten Minute durch Ägidius Wieser in Führung. Aschheim fand jedoch schnell die passende Antwort und kam in der 19. Minute durch Burhan Mustafov zum Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es bis zwanzig Minuten vor dem Ende. In der 70. Minute drehte Marcel Schütz die Partie für die Gäste mit dem 2:1 dann komplett.

In der Schlussphase machte sich Aschheim das Leben mit einem Platzverweis gegen Patrik Pancic selbst noch einmal schwer (81.), brachte die Führung letztlich aber dennoch über die Zeit. Durch den Sieg zieht Aschheim vorerst mit Tabellenführer Forstinning gleich, der TSV Ebersberg verpasst es währenddessen, die Abstiegsränge zu verlassen.

TSV Ebersberg – FC Aschheim 1:2

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller, Simon Wiener (63. Lukas Volkmann), Ägidius Wieser (84. Severin Niedermaier), Maximilian Volk, Thomas Grunwald (83. Stefan Niedermaier), Florian Obermair, Dominik Pries (83. Aldin Rushiti), Felix Hoppe, David Volkmann (63. Moritz Eglseder), Lusilawo Kisungu

FC Aschheim: Pascal Jakob, Patrick Müller, Diego Contento, Alexander Gschwend, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi, Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Burhan Mustafov (66. Robin Wolf), Antonio Saponaro (83. Florian Wagner), Didier Nguelefack (90. Solomon Effiong)

Tore: 1:0 Ägidius Wieser (10.), 1:1 Burhan Mustafov (19.), 1:2 Marcel Schütz (70.)

Gelb-Rot: Patrik Pancic (81./FC Aschheim/)