Allgemeines
Der TSV Siegsdorf trifft auf Tabellenführer Forstinning.
Der TSV Siegsdorf trifft auf Tabellenführer Forstinning. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BZL OST LIVE: Tabellenführer gegen Schlusslicht – Fängt sich Ampfing?

11. Spieltag der Bezirksliga Ost

Zum Auftakt des 11. Spieltags ist Schlusslicht TSV Siegsdorf in Forstinning zu Gast. Außerdem empfängt der TSV Ampfing den TSV Peterskirchen.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
15:00

Spiel am Sonntag

So., 28.09.2025, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
13:30

