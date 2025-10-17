 2025-10-15T11:43:40.576Z

Mit einem Sieg über den Spitzenreiter Forstinning, kann der FC Ascheim die Tabellenführung übernehmen.
Mit einem Sieg über den Spitzenreiter Forstinning, kann der FC Ascheim die Tabellenführung übernehmen.

BZL Ost LIVE: Tabellenführer Forstinning zu Gast bei Aschheim

14. Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost

Die Bezirksliga Ost startet am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel. Der Spitzenreiter VfB Forstinning fährt zum Tabellenzweiten FC Aschheim. Mit einem Aschheimer Sieg würde der Sonnenplatz dem FC gehören.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
15:00

Spiel am Sonntag:

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00
Spieltext SV Saaldorf - FC Töging

