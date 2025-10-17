Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem Sieg über den Spitzenreiter Forstinning, kann der FC Ascheim die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Sven Leifer/Fupa
BZL Ost LIVE: Tabellenführer Forstinning zu Gast bei Aschheim
Die Bezirksliga Ost startet am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel. Der Spitzenreiter VfB Forstinning fährt zum Tabellenzweiten FC Aschheim. Mit einem Aschheimer Sieg würde der Sonnenplatz dem FC gehören.