BZL Ost LIVE: Spitzenreiter in Siegsdorf - Rosenheim erwartet Dorfen

Am Samstag ist Forstinning in Siegsdorf gefordert, Rosenheim empfängt den TSV Dorfen und Zorneding ist beim Schlusslicht zu Gast.
Spiele am Samstag
Spiele am Freitag
Drei ganz wichtige Punkte für den SV Bruckmühl. Im Abstiegskampf besiegte der SVB den SV Miesbach im Derby und kann sich etwas von der Abstiegszone absetzen. Miesbach muss dagegen aufpassen, nicht doch noch unten reinzurutschen.
Nach rund einer halben Stunde brachte Patrick Kunze die Hausherren mit 1:0 in Führung (31.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Bruckmühl: Manuel Künzler erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand (45.).
SV Bruckmühl – SV Miesbach 2:0
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze (87. Kilian Mayer), Marlon Radzynski, Manuel Künzler (81. Ajdin Mehinovic), Gerhard Stannek, Luca Piga, Michele Cosentino (90. Eryk Dziduch), Lukas Steidl (75. Johannes Brendle) - Trainer: Mike Probst
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner, Felix Scherer, Benedikt Gerr (75. Noah Gumberger), Fabian Bauer (84. Niklas Kottmair), Ricardo Pindado (60. Sean Erten), Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (39. Tobias Veit) - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Schiedsrichter: Florian Bauer (Huglfing) - Zuschauer: 223
Tore: 1:0 Patrick Kunze (31.), 2:0 Manuel Künzler (45.)
Klarer Sieg für den TSV Ampfing. In Peterskirchen gewannen die Schweppermänner mit 6:2. Schon nach zehn Minuten führten die Gäste mit 3:0. Marcel Spitzer (8.), Alexander Spitzer (9.) und Maximilian Manghofer (10.) überrumpelten Peterskirchen.
Manghofer schnürte sogar den Doppelpack und erhöhte auf 4:0. Kilian Spiel erzielte in der Folge den Ehrentreffer (51.), Berat Akcay stellte den alten Abstand aber schnell wieder her (83.). Kurz vor Schluss traf Markus Schauberger zum 2:6 (90.).
Peterskirchen – TSV Ampfing 2:6
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (46. Raphael Reichgruber), Felix Ecker (80. Daniel Ortner), Samuel Kaltenhauser, Kilian Spiel (73. Marcel Mittelbach), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Thomas Maier, Simon Göbl (73. Markus Schauberger), Georg Hütter (73. Leon Winkler) - Trainer: Daniel Winklmaier
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Lukas Brandl (60. Berat Akcay), Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan (46. Julian Rabenseifner), Kevin Kuffel, Alexander Spitzer (52. Valentin Pinzariu), Irfan Selimovic (76. Yousef Ali) - Trainer: Slaven Jokic
Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marcel Spitzer (8.), 0:2 Alexander Spitzer (9.), 0:3 Maximilian Manghofer (10.), 0:4 Samuel Kaltenhauser (19. Eigentor), 0:5 Maximilian Manghofer (38.), 1:5 Kilian Spiel (51.), 1:6 Berat Akcay (83.), 2:6 Markus Schauberger (90.)
Rückschlag für den FC Aschheim im Aufstiegsrennen. Im Topspiel der Bezirksliga Ost musste sich der Tabellenzweite Holzkirchen mit 0:3 geschlagen geben. Zum Mann des Abends kürte sich Gilbert Diep, der doppelt traf.
Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Diep zu und brachte Holzkirchen in Führung (37.). In der zweiten Halbzeit legte erst Andreas Bauer für den TuS nach (69.), ehe Diep vom Punkt auf 3:0 stellte (75.). Antonio Saponaro konnte kurz vor Schluss nur noch den Ehrentreffer erzielen (88.).
FC Aschheim – TuS Holzkirchen 1:3
FC Aschheim: Arben Kuqi, Diego Contento, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (72. Burhan Mustafov), Mirza Idrizović (76. Alessandro Contento), Hannes Wimmer (76. Marcel Schütz), Mehmet Ekici, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack (85. Sinisa Antonic), Teeo Pejazic (59. Jose Vicente Monzonis Montilla) - Trainer: Vincenzo Contento
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (84. Vincent Erlacher), Emil Albrecht (61. Tobias Bebber), Bastian Eckl (80. Emir Curic), Fabio Sabbagh, Stefan Hofinger (61. Elias Schnier), Tim Feldbrach, Gilbert Francois Diep (87. Gjon Rasi) - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München)
Tore: 0:1 Gilbert Francois Diep (37.), 0:2 Andreas Bauer (69.), 0:3 Gilbert Francois Diep (75. Foulelfmeter), 1:3 Antonio Saponaro (88.)
Gelb-Rot: Emir Curic (90./TuS Holzkirchen/)
Spiele am Sonntag