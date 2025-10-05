BZL Ost LIVE: Spitzenreiter Forstinning früh auf Kurs – SVM gegen SVW

Auch am Sonntag erwarten die Fans der Bezirksliga Ost spannende Duelle. Der SV Saaldorf empfängt das Top-Team der Liga, den VfR Forstinning. Waldperlach fordert den SV Miesbach. Der zwölfte Spieltag im Überblick.
Wieder kein Sieg für den TSV Siegsdorf. Dabei startete das Spiel gegen den TSV Zorneding ideal für die Hausherren: Reiter traf nach fünf Minuten zum 1:0. Kurz vor der Pause dann der Schock: Elfmeter für Zorneding, Bayern übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1 in der 44. Minute. Kurz vor Schluss drehten die Gäste dann die Partie in Person von Savary (78. Minute).
Siegsdorf bleibt mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, während Zorneding vorübergehend auf Platz sieben springt (17 Punkte).
TSV Siegsdorf – TSV Zorneding 1:2
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (84. Markus Humhauser), Paul Glassl, Fabian Furch (84. Simon Maier), Florian Zaunick, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (76. Matthias Bichler), Maximilian Reiter, Liam Grill, Florian Aigner, Samuel Anthuber (72. Elias Mayer)
TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Ralph Grillmayer (71. Yazar Taskin) (94. Julian Grusz), Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Noumory Keita, Kevin Pino Tellez, Michael Witaschek (80. Eduard Ospelkaus), Tobias Savary (87. Dejan Varcakovic)
Schiedsrichter: Rudi Ehmann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maximilian Reiter (5.), 1:1 Markus Bayer (44. Foulelfmeter), 1:2 Tobias Savary (78.)
Vor 130 Zuschauern trennten sich die SB DJK Rosenheim und der TuS Holzkirchen mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen durch Omer Jahic in der 35. Minute in Führung und schienen auf Kurs Richtung Heimsieg zu sein. Doch nur neun Minuten später gelang Lukas Krepek noch vor der Pause der wichtige Ausgleichstreffer für die Gäste aus Holzkirchen.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend härter geführt. In der 64. Minute sah Bastian Eckl vom TuS Holzkirchen die Rote Karte und brachte seine Mannschaft in Unterzahl. Trotz der numerischen Überlegenheit konnten die Rosenheimer den entscheidenden Treffer nicht mehr erzielen. Beide Teams müssen sich am Ende mit der Punkteteilung zufriedengeben.
SB DJK Rosenheim – TuS Holzkirchen 1:1
SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (70. Miftar Tara), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (72. Silvio Havic), Sanel Sehric, Leonit Vokrri
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Lukas Krepek (55. Alexander Zetterer), Vincent Erlacher (61. Tobias Bebber), Maximilian Avril, Robert Manole (61. Bastian Eckl), Stefan Hofinger, Tim Feldbrach, Alpay Özgül (61. Anton Deibele), Elias Schnier (79. Nikhil Balachander), Gilbert Francois Diep
Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Omer Jahic (35.), 1:1 Lukas Krepek (44.)
Rot: Bastian Eckl (64./TuS Holzkirchen/)
Peterskirchen hat vor 200 Zuschauern einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Ebersberg eingefahren. Alexander Rohde brachte die Gastgeber bereits in der vierten Minute in Führung und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Nur zwölf Minuten später hätte Ebersberg ausgleichen können, doch Lusilawo Kisungu scheiterte mit seinem Foulelfmeter an Peterskirchens Keeper Markus Mittermaier.
In der 60. Minute sah Benedikt Randlinger von Peterskirchen die Rote Karte und brachte sein Team in Unterzahl. Doch auch Ebersberg musste einen Platzverweis verkraften, als Moritz Eglseder in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Peterskirchen verteidigte die frühe Führung erfolgreich und holte drei wichtige Punkte.
Peterskirchen – TSV Ebersberg 1:0
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger, Marcel Schauberger (88. Markus Schauberger), Alexander Thusbaß (61. Simon Göbl), Alexander Irlweg, Alexander Rohde (70. Jonas Huber) (95. Raphael Reichgruber), Georg Hütter (76. Daniel Ortner)
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann (85. Maximilian Baier), Simon Wiener (62. Dominik Pries), Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald (46. Yannik Sabatier), Florian Obermair, Felix Hoppe (86. Semir Piric), Moritz Eglseder, Lusilawo Kisungu, Aldin Rushiti
Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Alexander Rohde (4.)
Rot: Benedikt Randlinger (60./Peterskirchen/)
Gelb-Rot: Moritz Eglseder (77./TSV Ebersberg/)
Besondere Vorkommnisse: Lusilawo Kisungu (TSV Ebersberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Markus Mittermaier (16.).
Der SV Aschau am Inn hat vor 300 Zuschauern einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FC Töging gefeiert. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der dritten Minute durch Jan Vetter in Führung. Lange Zeit blieb es bei der knappen Führung, ehe Sebastian Jusic in der 68. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte.
Der FC Töging gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Ivo Petrovic in der 73. Minute noch einmal auf 2:1 heran. In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, konnten aber den Ausgleich nicht mehr erzielen. Aschau brachte die Führung über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte im heimischen Stadion.
SV Aschau am Inn – FC Töging 2:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Thomas Deißenböck, Lukas Huber (71. Konstantin Karamanlis), Daniel Steinhauer, Jan Vetter (73. Yilmaz Türken), Christoph Scheitzeneder (90. Timo Budig), Sebastian Jusic
FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber (79. Maksim Moor), Pascal Kpohomouh, Johannes Grösslinger (46. Endurance Ighagbon), Julian Scherer (79. Julian Niedermeier), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Aristote Biali (65. Berat Uzun), Ivo Petrovic, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić
Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Jan Vetter (3.), 2:0 Sebastian Jusic (68. Foulelfmeter), 2:1 Ivo Petrovic (73.)
Der FC Aschheim hat sich mit 3:0 gegen den TSV Ampfing durchgesetzt. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit war es Antonio Saponaro, der mit seinem Doppelpack die Aschheimer in Führung schoss (69. & 79.). Beide Teams brachten erst spät frische Kräfte. Doppeltorschütze Saponaro durfte vorzeitig Feierabend machen und wurde von Joshua Goodluck ersetzt.
Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Torschütze ersetzt Torschütze. In der Nachspielzeit war es nämlich genau der eingewechselte Goodluck, der mit dem 3:0 für die Aschheimer endgültig den Deckel drauf machte.
FC Aschheim – TSV Ampfing 3:0
FC Aschheim: Pascal Jakob, Alessandro Contento (88. Patrik Pancic), Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Marcel Schütz (79. Sinisa Antonic), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer (88. Saifulla Khutsurov), Burhan Mustafov (65. Suheyp Trabelsi), Antonio Saponaro (84. Joshua Goodluck), Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe (90. Yousef Ali), Andreas Bobenstetter (86. Lukas Brandl), Christian Wallisch, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Bastian Grahovac (86. Oguzhan Kök), Kevin Kuffel (90. Nicolas Fritzsche), Alexander Spitzer, Ruslan Klimov - Trainer: Burim Djimsiti
Schiedsrichter: David Feistauer - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Antonio Saponaro (69.), 2:0 Antonio Saponaro (79.), 3:0 Joshua Goodluck (90.+4)
Beide Teams bleiben nach der Punkteteilung auf ihren Plätzen. Dorfen ist zumindest bis morgen Abend noch Vierter, Bruckmühl steht auf Rang 15.
SV Bruckmühl – TSV Dorfen 0:0
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier (89. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Marlon Radzynski (70. Lukas Helldobler), Kilian Mayer (83. Andreas Wechselberger), Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Andreas Folger, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (62. Marvin Bräuniger), Michael Friemer (72. Bastian Rachl), Gerhard Thalmaier (86. Alois Eberle), Leon Eicher - Trainer: Andreas Hartl
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim)
Tore: keine Tore