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BZL Ost LIVE: Spitzenduo weiter im Gleichschritt?
23. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Luca Hayden · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Spitzenreiter VfB Forstinning ist am Freitagabend gegen Kellerkind Bruckmühl gefordert. – Foto: Marc Marasescu
In der Bezirksliga Ost eröffnet das Spitzenduo den 23. Spieltag. Am Freitagabend empfängt Tabellenführer Forstinning Abstiegskandidat SV Bruckmühl. Außerdem ist Aschheim im Heimspiel gegen Peterskirchen gefordert.