BZL Ost LIVE: Siegsdorf kassiert Ausgleich kurz vor der Pause

Auch am Samstag erwartet die Fans der Bezirksliga Ost spannende Duelle. Schlusslicht Siegsdorf möchte gegen den TSV Zorneding befreiende Punkte sammeln. Der SB Rosenheim empfängt den TuS Holzkirchen. Aschau will gegen Töging den Sprung aus den Abstiegsplätzen vollziehen und Ebersberg reist nach Peterskirchen.

Der FC Aschheim hat sich mit 3:0 gegen den TSV Ampfing durchgesetzt. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit war es Antonio Saponaro, der mit seinem Doppelpack die Aschheimer in Führung schoss (69. & 79.). Beide Teams brachten erst spät frische Kräfte. Doppeltorschütze Saponaro durfte vorzeitig Feierabend machen und wurde von Joshua Goodluck ersetzt.

Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Torschütze ersetzt Torschütze. In der Nachspielzeit war es nämlich genau der eingewechselte Goodluck, der mit dem 3:0 für die Aschheimer endgültig den Deckel drauf machte.

FC Aschheim – TSV Ampfing 3:0

FC Aschheim: Pascal Jakob, Alessandro Contento (88. Patrik Pancic), Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Marcel Schütz (79. Sinisa Antonic), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer (88. Saifulla Khutsurov), Burhan Mustafov (65. Suheyp Trabelsi), Antonio Saponaro (84. Joshua Goodluck), Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe (90. Yousef Ali), Andreas Bobenstetter (86. Lukas Brandl), Christian Wallisch, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Bastian Grahovac (86. Oguzhan Kök), Kevin Kuffel (90. Nicolas Fritzsche), Alexander Spitzer, Ruslan Klimov - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: David Feistauer - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Antonio Saponaro (69.), 2:0 Antonio Saponaro (79.), 3:0 Joshua Goodluck (90.+4)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf VfB Forstinning Forstinning 14:00 PUSH

Morgen, 14:30 Uhr SV Waldperlach Waldperlach SV Miesbach Miesbach 14:30 PUSH

Spiel am Donnerstag