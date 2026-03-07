 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

BZL Ost LIVE: Siegsdorf kann klettern – Sontheim-Doppelpack

20. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Michel Guddat · Heute, 15:15 Uhr
Der TSV Siegsdorf könnte mit einem Sieg den direkten Abstiegsplatz verlassen.
Der TSV Siegsdorf könnte mit einem Sieg den direkten Abstiegsplatz verlassen. – Foto: Marc Marasescu

Der Startschuss des 20. Spieltags sollte eigentlich in Bruckmühl fallen. Aufgrund des unbespielbaren Untergrunds musste die Partie zwischen dem SVB und dem TuS Holzkirchen abgesagt werden. Am heutigen Samstag stehen sich sechs Teams gegenüber: Miesbach empfängt Ampfing im Verfolger-Duell, Siegsdorf muss gegen Peterskirchen punkten, Aschau hofft auf eine Überraschung gegen das Spitzenteam aus Aschheim. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
2
3

Heute, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
0
3

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:30

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

Spiel am Freitag abgesagt:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
Abgesagt