BZL Ost LIVE: Siegsdorf kann klettern – Sontheim-Doppelpack
20. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Michel Guddat · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Der TSV Siegsdorf könnte mit einem Sieg den direkten Abstiegsplatz verlassen. – Foto: Marc Marasescu
Der Startschuss des 20. Spieltags sollte eigentlich in Bruckmühl fallen. Aufgrund des unbespielbaren Untergrunds musste die Partie zwischen dem SVB und dem TuS Holzkirchen abgesagt werden. Am heutigen Samstag stehen sich sechs Teams gegenüber: Miesbach empfängt Ampfing im Verfolger-Duell, Siegsdorf muss gegen Peterskirchen punkten, Aschau hofft auf eine Überraschung gegen das Spitzenteam aus Aschheim. Der Spieltag in der Übersicht.