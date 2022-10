– Foto: Michael Buchholz

BZL Ost LIVE: Setzten Töging und Srbija Kastl unter Druck? 13. Spieltag im Live-Ticker

Drei Partien stehen in der Bezirksliga Ost am Samstag an. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:30 Uhr FC Töging FC Töging TSV Siegsdorf Siegsdorf 14:30

Heute, 15:00 Uhr SK Srbija München SK Srbija TSV Dorfen TSV Dorfen 15:00

Heute, 16:00 Uhr TSV Kastl TSV Kastl SV Ostermünchen Ostermünchen 16:00

Spiel am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 13:00

Spiele am Freitag:

Das nennt man wohl ein goldenes Händchen. Finsing-Coach Häfele wechselte den Sieg ein. Dabei begann der Abend überhaupt nicht gut für sein Team. Florian Rudholzner brachte den TSV Peterskirchen nach nur zehn Minuten in Führung und die Hausherren schienen lange nichts daran ändern zu können. Bis Florian Hölzl nach etwas mehr als einer Stunde zum Ausgleich traf. Kurz darauf kam Fabian Kövener ins Spiel. Und der Joker stach. In der 89. Minute. Finsing sammelt ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. FC Finsing – Peterskirchen 2:1

FC Finsing: Strunk, Ascher, Batljan, Rickhoff, Hölzl, Bachmeier, Hölzl (72. Eberhart), Bluhme (66. Kövener), Walther (82. Simml), Tholl (46. Engelhard), Huber - Trainer: Häfele

Peterskirchen: Mittermaier, Ortner, Hauser (85. Schlögl), Toller, Leitner, Schauberger, Irlweg (72. Schauberger), Randlinger, Spiel (67. Ortner), Rudholzner (46. Ortner), Mayer (67. Mahroug) - Trainer: Winklmaier

Tore: 0:1 Rudholzner (10.), 1:1 Hölzl (62.), 2:1 Kövener (89.)

Auf der Stelle treten hingegen der SV Waldperlach und der FC Moosinning. Und das Spiel lief ähnlich wie die Partie in Finsing. Die Gäste trafen früh zur Führung: Johannes Volkmar in der siebten Minute. Die Hausherren glichen nach etwas mehr als einer Stunde aus: Elhami Berisha in der 64. Minute. In der Schlussphase fiel allerdings kein Tor, sondern eine Ampelkarte für Moosinnings Georg Ball. Waldperlach bleibt damit auf dem Relegationsplatz hängen, Moosinning stagniert im Mittelfeld. SV Waldperlach – FC Moosinning 1:1

SV Waldperlach: Heinrich, Pardi, Prgomet, Becker, Berisha, Abdane (78. Stan-Cotti), Valanzano, Brönner, Rizzo (67. Edebiri), Yohannes (83. Bocoum), Mancusi - Trainer: Kopp

FC Moosinning: Siegl, Volkmar, Haumann, Eschbaumer, Ulitzka, Reiser, Ball, Haas (77. Jakob), Auerweck (90. Lanzinger), Treffler (73. Lechner), Kollmannsberger - Trainer: Ball - Trainer: Ball

Tore: 0:1 Volkmar (7.), 1:1 Berisha (64.)

Gelb-Rot: Ball (90./FC Moosinning/)

Der TuS Raubling verpasst dem FC Langengeisling eine derbe Packung. Beim Aufsteiger sahen die Gäste überhaupt kein Licht. In der zweiten Halbzeit fiel der FCL auseinander. Zur Pause stand es nach einem Treffer von Karl Schnurr 1:0. Langengeislings Maximilian Maier erhöhte nach einer guten Stunde per Eigentor auf 2:0 und dann begann die Show von Alexander Lallinger. Per lupenreinem Hattrick (62., 65., 84) machte er eine ganz klare Sache aus diesem Freitagabendspiel. TuS Raubling – FC Langengeisling 5:0

TuS Raubling: Wunderlich, Mangstl, Wolfrum, Brunnhuber, Schoeffel, Gruber, Schnurr, Jilg, Jäger, Unsicker, Lallinger - Trainer: Ewertz

FC Langengeisling: Hierl, Stenzel, Geigerseder, Hintermaier, Faltlhauser, Maier, Bucher, Birnbeck, Dornauer, Riederle, Rupprecht

Schiedsrichter: Dauner (München)

Tore: 1:0 Schnurr (19.), 2:0 Maier (58. Eigentor), 3:0 Lallinger (62.), 4:0 Lallinger (65.), 5:0 Lallinger (84.)