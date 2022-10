Haben vor dem Spiel gegen den FC Langengeisling die Nase vorn: Der SV Waldperlach. – Foto: Manfred Neueder, Anton Deiter

BZL Ost LIVE: Seite an Seite - SV Waldperlach gegen FC Langengeisling 15. Spieltag im Live-Ticker

Am Sonntag empfängt der SV Waldperlach den FC Langengeisling in der Bezirksliga Ost. Beide Mannschaften stehen mit 17 Zählern auf den Rängen neun und zehn - vor der Partie sind die Gastgeber aufgrund des besseren Torverhältnisses obenauf. Der Live-Ticker:

Spiel am Sonntag

Spiele am Samstag

Nur eine einzige Karte gab es im Spiel zwischen dem SV Saaldorf in dem SV Ostermünchen. Und die war direkt glatt rot. Marco Bell musste in der 31. Minute unter die Dusche. Da hatte das Unheil für die Gäste bereits begonnen. In der siebten Minute traf Johannes Hafner zur Führung für die Hausherren, Felix Großschädel legte kurz nach dem Platzverweis zum 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit ging es dann dahin. Michael Hauser stellte nach einer Stunde per Foulelfmeter auf 3:0, Großschädel mit seinem zweiten Streich und Bernhard Helminger machten in der Folge eine 5:0-Packung aus dem Hinrunden-Finale. SV Saaldorf – SV Ostermünchen 5:0

SV Saaldorf : Kern, Helminger, Großschädl, Schuhegger, Huber, Hafner, Hafner (82. Zebhauser), Pöllner, Schreyer, Hauser, Rehrl - Trainer: Ortner

SV Ostermünchen: Schenk, Piendl, Haas (82. Ahammer), Bell, Bloier (46. Lange), Dirscherl, Reisner (73. Bauer), Krichbaumer, Mayr (66. Schinzel), Bauer (46. Hintermayer), Niedermeier - Trainer: Schiedermeier - Trainer: Aumiller

Tore: 1:0 Hafner (7.), 2:0 Großschädl (35.), 3:0 Hauser (61. Foulelfmeter), 4:0 Großschädl (79.), 5:0 Helminger (84.)

Rot: Bell (31./SV Ostermünchen/)

Einen Blitzstart legte der SK Srbija gegen den FC Finsing auf den Rasen. Sinisa Antonic traf bereits in der fünften Minute. Nach einer halben Stunde folgte ein Doppelschlag. Andrej Skoro erzielte das 2:0 für die Hausherren, aber Andre Huber stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang lies der Favorit dann aber nichts mehr zu und Vanja Vranjes traf in der 69. Minute zur Vorentscheidung. SK Srbija München – FC Finsing 3:1

SK Srbija München: Krklec (85. Duric), Blagojevic (46. Simunovic), Skoro, Mejic, Jovic, Vranjes (90. Peretin), Mitrovic, Androsevic, Antonic, Čabraja (64. Alfa), Saponaro (84. Rubeya) - Trainer: Skoro

FC Finsing: Strunk, Götzberger, Batljan (75. Eberhart), Rickhoff, Kövener, Hölzl, Bachmeier, Bluhme, Walther (75. Simml), Tholl (38. Engelhard), Huber - Trainer: Häfele

Tore: 1:0 Antonic (5.), 2:0 Skoro (33.), 2:1 Huber (34.), 3:1 Vranjes (69.)

Die Talfahrt des SB DJK Rosenheim hält an. Auch gegen den FC Moosinning wirkte der Absteiger weit weg von einem Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Christoph Ball fuhr am Ende einen souveränen 2:0-Sieg ein. Johannes Volkmar traf in der 39. Minute zum 1:0 aus Gästesicht, Bastian Lanzinger erhöhte zwölf Minuten nach Wiederpanpfiff. Der Platzverweis für Rosenheims Omer Jahic in der 75. war fast schon die Vorentscheidung. SB DJK Rosenheim – FC Moosinning 0:2

SB DJK Rosenheim: Löwe, Kurzer (46. Hosseini), Ofenmacher, Kumberger, Ugolini, Balachander, Berkermann (58. Romano), Xhelili, Jahic, Reichmacher, Jahic - Trainer: Kavazovic

FC Moosinning: Siegl, Volkmar, Haumann, Eschbaumer, Lanzinger, Haas (62. Ulitzka), Reiser, Jakob, Auerweck (84. Ball), Lechner, Auerweck (89. Ball) - Trainer: Ball - Trainer: Ball

Tore: 0:1 Haas (39.), 0:2 Lanzinger (57.)

Rot: Jahic (72./SB DJK Rosenheim/)

So langsam wird es einsam an der Spitze für den TSV Kastl. Acht Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer nun nach dem Erfolg gegen den TSV Siegsdorf. Der Favorit musste aber lange auf den ersten Treffer warten. Erst mit Pausenpfiff brach Josef Spermann den Bann. Nach Wiederbeginn wartete er dafür nur sieben Minuten auf seinen zweiten Treffer und Michael Renner legte direkt das 3:0 nach. Siegsdorf kam in der 87. durch Stefan Mauerkirchner lediglich zum Ehrentreffer. TSV Kastl – TSV Siegsdorf 3:1

TSV Kastl: Taube, Urban (64. Zwislsperger), Pietsch (78. Kellermann), Göppinger (82. Bart), Linhart, Grothe, Hoffmann, Grothe, Spinner (81. Kriner), Spermann, Renner (61. Langenecker) - Trainer: Jokic

TSV Siegsdorf: König, Glassl, Wittmann (44. Humhauser), Maaßen, Wittmann (78. Huber), Wittmann (68. Wendlinger), Huber (54. Schrobenhauser), Huber, Schlesak, Aigner, Mauerkirchner - Trainer: Huber

Tore: 1:0 Spermann (44.), 2:0 Spermann (52.), 3:0 Renner (54.), 3:1 Mauerkirchner (87.)

Spiele am Freitag

Der FC Töging hat sich nach der Niederlage in Freilassing rehabilitiert und damit den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Vor 300 Zuschauern erzielte Stefan Denk in der 50. Minute das Tor des Tages. Den anschließenden Angriffsbemühungen des TSV Dorfen konnte der FCT stand halten. Der Landesliga-Absteiger hält den TSV Dorfen damit auf Distanz. FC Töging – TSV Dorfen 1:0

FC Töging: Lukas Schanzer, Julian Preis, Christoph Buchner, David Eichinger, Alessandro Marrazzo (85. Riccardo Savarese), Christopher Scott, Philipp Hofmann, Julian Scherer (91. Daniel Bruckhuber), Stefan Denk (80. Alexander Huber), Luke Bokelmann (71. Johannes Grösslinger), Endurance Ighagbon (88. Noah Nebmaier) - Trainer: Christian Hutterer

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Benedikt Hönninger, Sebastian Bauer, Daniel Roppert, Manuel Rott, Fabio Zöller, Bastian Rachl (87. Maximilian Hänle), Alexander Heilmeier, Leon Eicher (67. Fabio Zöller), Manuel Zander, Michael Friemer (46. Sebastian Bauer) - Trainer: Christoph Deißenböck

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Stefan Denk (50.)

Freilassing verpasst es einen Dreier in Raubling. Nach 16. Minuten brachte Kurz Weixler den ESV in Front. Auf den Treffer fand der TuS lange keine Antwort, ehe Dominic Reiser Mitte der zweiten Halbzeit den Spielstand egalisieren konnte. Der ESV verpasst gegenüber SK Srbija mit einem Dreier vorzulegen. Der Aufsteiger aus Raubling bleibt damit im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. TuS Raubling – ESV Freilassing 1:1

TuS Raubling: Alexander Kuile, Quirin Wolfrum, Michael Brunnhuber, Franz Mangstl, Bastian Unsin (63. Fabian Jäger), Michael Gruber (77. Luca Ziemba), Dominic Reisner, Valentin Schoeffel, Karl Schnurr (46. Marius Pappenberger), Alexander Lallinger, Lukas Schoeffel (91. Thomas Arnold) - Trainer: Christoph Ewertz

ESV Freilassing: Matej Markovic, Marcel Pistori (81. Ivaylo Bogomilov), Nikolaus Otto, Andreas Högler, Maik Gunawardhana, Rodi Hussein (63. Muhammed Ergüden), Robert Schiller, Ivaylo Bogomilov, Marco Schmitzberger, Albert Deiter, Kurt Weixler - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Ariane Fichtl () - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Kurt Weixler (16.), 1:1 Dominic Reisner (72.)