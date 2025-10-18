BZL Ost LIVE: Schlusslicht Siegsdorf mit Riesen-Überraschung

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim. Am Samstag ziehen zwölf weitere Teams nach. Siegsdorf empfängt Miesbach und der SB aus Rosenheim duelliert sich mit dem TSV Ebersberg. Zwischen Holzkirchen und Ampfing steigt das nächste Top-Spiel. Waldperlach reist zum Tabellennachbarn nach Dorfen, Aschau und Bruckmühl treffen im Kellerduell aufeinander und Peterskirchen spielt gegen den TSV Zorneding.
Eine große Überraschung konnten die Spieler des TSV Siegsdorf beim Heimspiel gegen den SV Miesbach erzwingen. Mit einem 2:1-Sieg setzt das Schlusslicht ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.Die Partie begann direkt furios – bereits nach 35 Sekunden landete der Ball das erste Mal im Miesbacher Tor, Adrian Furch war der Torschütze.
Florian Haas glich in der 20. Minute für die Gäste aus, doch durch Fabian Furchs Doppelpack wurde die Sensation perfekt und die drei Punkte blieben in Siegsdorf.
TSV Siegsdorf – SV Miesbach 2:1
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (75. Elias Mayer), Paul Glassl, Fabian Furch (71. Maximilian Huber), Florian Zaunick (88. Markus Humhauser), Benedikt Gartner, Sebastian Reiter (82. Mateusz Galanek), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (67. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger, Felix Scherer, Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Ricardo Pindado, Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Benjamin Kram (46. Dominik Schumacher) - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Adrian Furch (1.), 1:1 Florian Haas (20.), 2:1 Fabian Furch (22.)
Das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost vor mehr als 400 Zuschauern fand keinen Sieger. Ein Traumstart für den Spitzenreiter VfB Forstinning durch Niklas Reiter nach gerade einmal 60 Sekunden. Doch der FC Aschheimer glichen in der 27. Minute per Strafstoß durch Torjäger Antonio Saponaro aus.
Nur 15 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Emir Yildirim auf 2:1 für die Gäste. Aber Forstinning machte es nochmal spannend. In der 69. Minute bekam Ajlan Arifovic die zweite Gelbe.
Acht Minuten danach wurde das Spiel wieder in Gleichzahl ausgetragen. Blendart Bajraktari erhielt die glatt rote Karte. Aschheim blieb dran und in der 88. Minute wurden sie belohnt. Didier Nguelefack glich zum 2:2 Endstand aus.
FC Aschheim – VfB Forstinning 2:2
FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Diego Contento, Alexander Gschwend (85. Burhan Mustafov), Blendart Bajraktari, Suheyp Trabelsi, Marcel Schütz (70. Sinisa Antonic), Mirza Idrizović (81. Patrik Pancic), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Felix Breuer (90. Daniele Ciarlesi), Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (79. Matija Milic), Dzemo Sefidanoski (72. Hauke Knobloch), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Mike Opara
Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Niklas Reitner (1.), 1:1 Antonio Saponaro (27. Foulelfmeter), 1:2 Emir Yildirim (60.), 2:2 Didier Nguelefack (88.)
Gelb-Rot: Ajlan Arifovic (69./VfB Forstinning/)
Rot: Blendart Bajraktari (77./FC Aschheim/Foul)