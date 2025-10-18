BZL Ost LIVE: Schlusslicht Siegsdorf mit Riesen-Überraschung

Siegsdorf trifft zum 1:0 (Archivbild). – Foto: Marc Marasescu

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim. Am Samstag ziehen zwölf weitere Teams nach. Siegsdorf empfängt Miesbach und der SB aus Rosenheim duelliert sich mit dem TSV Ebersberg. Zwischen Holzkirchen und Ampfing steigt das nächste Top-Spiel. Waldperlach reist zum Tabellennachbarn nach Dorfen, Aschau und Bruckmühl treffen im Kellerduell aufeinander und Peterskirchen spielt gegen den TSV Zorneding.

Spiele am Samstag:

Eine große Überraschung konnten die Spieler des TSV Siegsdorf beim Heimspiel gegen den SV Miesbach erzwingen. Mit einem 2:1-Sieg setzt das Schlusslicht ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.Die Partie begann direkt furios – bereits nach 35 Sekunden landete der Ball das erste Mal im Miesbacher Tor, Adrian Furch war der Torschütze. Florian Haas glich in der 20. Minute für die Gäste aus, doch durch Fabian Furchs Doppelpack wurde die Sensation perfekt und die drei Punkte blieben in Siegsdorf.

TSV Siegsdorf – SV Miesbach 2:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (75. Elias Mayer), Paul Glassl, Fabian Furch (71. Maximilian Huber), Florian Zaunick (88. Markus Humhauser), Benedikt Gartner, Sebastian Reiter (82. Mateusz Galanek), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (67. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger, Felix Scherer, Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Ricardo Pindado, Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Benjamin Kram (46. Dominik Schumacher) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Adrian Furch (1.), 1:1 Florian Haas (20.), 2:1 Fabian Furch (22.)

Heute, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim TSV Ebersberg Ebersberg 1 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen TSV Ampfing TSV Ampfing 0 0 PUSH