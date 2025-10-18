 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Siegsdorf trifft zum 1:0 (Archivbild).
Siegsdorf trifft zum 1:0 (Archivbild). – Foto: Marc Marasescu

BZL Ost LIVE: Schlusslicht Siegsdorf führt erneut gegen Miesbach

14. Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Ost

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim. Am Samstag ziehen zwölf weitere Teams nach. Siegsdorf empfängt Miesbach und der SB aus Rosenheim duelliert sich mit dem TSV Ebersberg. Zwischen Holzkirchen und Ampfing steigt das nächste Top-Spiel. Waldperlach reist zum Tabellennachbarn nach Dorfen, Aschau und Bruckmühl treffen im Kellerduell aufeinander und Peterskirchen spielt gegen den TSV Zorneding.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
15:00

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
2
2
+Video

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost vor mehr als 400 Zuschauern fand keinen Sieger. Ein Traumstart für den Spitzenreiter VfB Forstinning durch Niklas Reiter nach gerade einmal 60 Sekunden. Doch der FC Aschheimer glichen in der 27. Minute per Strafstoß durch Torjäger Antonio Saponaro aus.

Nur 15 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Emir Yildirim auf 2:1 für die Gäste. Aber Forstinning machte es nochmal spannend. In der 69. Minute bekam Ajlan Arifovic die zweite Gelbe.

Acht Minuten danach wurde das Spiel wieder in Gleichzahl ausgetragen. Blendart Bajraktari erhielt die glatt rote Karte. Aschheim blieb dran und in der 88. Minute wurden sie belohnt. Didier Nguelefack glich zum 2:2 Endstand aus.

FC Aschheim – VfB Forstinning 2:2
FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Diego Contento, Alexander Gschwend (85. Burhan Mustafov), Blendart Bajraktari, Suheyp Trabelsi, Marcel Schütz (70. Sinisa Antonic), Mirza Idrizović (81. Patrik Pancic), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Felix Breuer (90. Daniele Ciarlesi), Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (79. Matija Milic), Dzemo Sefidanoski (72. Hauke Knobloch), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Mike Opara
Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Niklas Reitner (1.), 1:1 Antonio Saponaro (27. Foulelfmeter), 1:2 Emir Yildirim (60.), 2:2 Didier Nguelefack (88.)
Gelb-Rot: Ajlan Arifovic (69./VfB Forstinning/)
Rot: Blendart Bajraktari (77./FC Aschheim/Foul)

Spiel am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00

