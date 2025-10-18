BZL Ost LIVE: Schlusslicht Siegsdorf führt erneut gegen Miesbach

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim. Am Samstag ziehen zwölf weitere Teams nach. Siegsdorf empfängt Miesbach und der SB aus Rosenheim duelliert sich mit dem TSV Ebersberg. Zwischen Holzkirchen und Ampfing steigt das nächste Top-Spiel. Waldperlach reist zum Tabellennachbarn nach Dorfen, Aschau und Bruckmühl treffen im Kellerduell aufeinander und Peterskirchen spielt gegen den TSV Zorneding.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost vor mehr als 400 Zuschauern fand keinen Sieger. Ein Traumstart für den Spitzenreiter VfB Forstinning durch Niklas Reiter nach gerade einmal 60 Sekunden. Doch der FC Aschheimer glichen in der 27. Minute per Strafstoß durch Torjäger Antonio Saponaro aus.

Nur 15 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Emir Yildirim auf 2:1 für die Gäste. Aber Forstinning machte es nochmal spannend. In der 69. Minute bekam Ajlan Arifovic die zweite Gelbe.

Acht Minuten danach wurde das Spiel wieder in Gleichzahl ausgetragen. Blendart Bajraktari erhielt die glatt rote Karte. Aschheim blieb dran und in der 88. Minute wurden sie belohnt. Didier Nguelefack glich zum 2:2 Endstand aus.

FC Aschheim – VfB Forstinning 2:2

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Diego Contento, Alexander Gschwend (85. Burhan Mustafov), Blendart Bajraktari, Suheyp Trabelsi, Marcel Schütz (70. Sinisa Antonic), Mirza Idrizović (81. Patrik Pancic), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Felix Breuer (90. Daniele Ciarlesi), Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (79. Matija Milic), Dzemo Sefidanoski (72. Hauke Knobloch), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Mike Opara

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Niklas Reitner (1.), 1:1 Antonio Saponaro (27. Foulelfmeter), 1:2 Emir Yildirim (60.), 2:2 Didier Nguelefack (88.)

Gelb-Rot: Ajlan Arifovic (69./VfB Forstinning/)

Rot: Blendart Bajraktari (77./FC Aschheim/Foul)

