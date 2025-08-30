BZL Ost LIVE: SB gewinnt Kellerduell - Waldperlach überrascht Ampfing

Am Freitagabend wurde der 7. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost eingeläutet. Unter anderem musste der SV Miesbach zum Tabellenführer Forstinning. Am Samstag kommt es zum Krisenduell in Rosenheim. Ampfing und Waldperlach treten im Verfolgerduell an. Die Spielberichte.
Der TSV Ebersberg setzt ein Ausrufezeichen. Im Heimspiel dreht die Hieber-Elf die Partie gegen den SV Bruckmühl, feiert den zweiten Dreier in Folge und zieht damit am direkte Konkurrenten vorbei.
Doch danach sah es anfangs nicht aus. Denn Patrick Kunze traf bereits nach 14 Spielminuten zur Gästeführung. Doch mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten drehte Ebersberg die Partie. Erst Maximilian Volk (37. Minute), dann Thomas Grünwald (39.) netzten zum 2:1-Halbzeitstand ein.
Nach dem Seitenwechsel dauerte bis in tief in die Schlussminuten, ehe die Partie entschieden war. Moritz Eglseder packte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Deckel endgültig drauf und sorgte für den 3:1-Endstand.
TSV Ebersberg – SV Bruckmühl 3:1
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller (66. Maximilian Baier), Simon Wiener (74. David Volkmann), Ägidius Wieser (46. Severin Niedermaier), Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Dominik Pries, Felix Hoppe, Lusilawo Kisungu (90. Semir Piric), Yannik Sabatier (79. Moritz Eglseder) - Trainer: Michael Hieber
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (60. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier, Lukas Helldobler (77. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Michele Cosentino, Maximilian Gürtler (73. Manuel Künzler) - Trainer: Mike Probst
Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Patrick Kunze (14.), 1:1 Maximilian Volk (37.), 2:1 Thomas Grunwald (39.), 3:1 Moritz Eglseder (90.+6)
Der FC Aschheim klettert mit einem Arbeitssieg auf Rang zwei. Gegen den SV Saaldorf setzte sich die Contento-Elf zuhause mit 1:0 durch. Es war auch ein Contento, der den Sieg herbeiführte. Diege Contento nämlich schoss in der 63. Spielminute den einzigen Treffer des Tages.
FC Aschheim – SV Saaldorf 1:0
FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Patrick Müller, Diego Contento, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (90. Lucas Hones), Sinisa Antonic (58. Robin Wolf), Mirza Idrizović (80. Burhan Mustafov), Hannes Wimmer (86. Alexander Gschwend), Didier Nguelefack (90. Florian Wagner) - Trainer: Vincenzo Contento
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Robert Deyl, Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (80. Maximilian Hafner), Stefan Helminger, Jonas Pöllner (86. Stefan Rehrl), Markus Rehrl - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Diego Contento (63.)
Der VfB Forstinning muss den ersten Punktverlust hinnehmen. Zuhause gegen den SV Miesbach kommt die Lösch-Elf nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Forstinning bleibt dennoch auch nach diesem Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz.
Der erste Treffer des Tages gelang den Gästen. Drilon Shukaj netzte in der 22. Spielminute zur Gästeführung ein. Nach dem Seitenwechsel kam Forstinning zurück. Leo Gabelunke (66. Minute) traf zum 1:1-Ausgleich, welcher gleichzeitig den Endstand markierte.
VfB Forstinning – SV Miesbach 1:1
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt (66. Daniele Ciarlesi), Omer Berbic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski (78. Emir Yildirim), Andreas Hollerith (75. Dimitar Kirchev), Ajlan Arifovic (85. Alessandro De Marco), Hauke Knobloch, Matija Milic, Mike Opara (66. Leon Dimitric) - Trainer: Gerhard Lösch
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Noah Gumberger (67. Robert Mündl), Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Drilon Shukaj (46. Sean Erten), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (86. Felix Scherer) - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Drilon Shukaj (23.), 1:1 Leo Gabelunke (66.)
Gelb-Rot: Hauke Knobloch (90./VfB Forstinning/)