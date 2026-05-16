 2026-05-15T09:36:57.455Z

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BZL Ost LIVE: SB auf Relegationsplatz – Siegsdorf mit Blitzstart

30. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser
Der SB aus Rosenheim rutscht Stand jetzt auf einen Relegationsplatz ab.
Der SB aus Rosenheim rutscht Stand jetzt auf einen Relegationsplatz ab. – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Forstinning ist Meister, der FC Aschheim muss in die Relegation – im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Ost sind die Plätze vergeben. Lediglich im Tabellenkeller ist noch alles möglich.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
3
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
2
1

Heute, 14:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
FC Töging
FC TögingFC Töging
1
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
1
1

Heute, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
1
1

Heute, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
0
2