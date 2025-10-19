BZL OST LIVE: Saaldorf baut Führung aus

Saaldorf geht früh in Führung – Foto: Marc Marasescu

Am Sonntag des 14. Spieltags empfängt der SV Saaldorf den FC Töging um 14 Uhr. Beide Mannschaften waren zuletzt siegreich. Mit einem Dreier könnten die Gäste aus Töging aus der unteren Tabellenhälfte ins Mittelfeld springen.

Spiel am Sonntag: Heute, 14:00 Uhr SV Saaldorf FC Töging

Spiele am Samstag:

Eine große Überraschung erzwangen die Spieler des TSV Siegsdorf beim Heimspiel gegen den SV Miesbach. Mit einem 2:1-Sieg setzt das Schlusslicht ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Die Partie begann direkt furios – bereits nach 35 Sekunden landete der Ball das erste Mal im Miesbacher Tor, Adrian Furch war der Torschütze. Florian Haas glich in der 20. Minute für die Gäste aus, doch durch Fabian Furchs Doppelpack wurde die Sensation perfekt und die drei Punkte blieben in Siegsdorf. TSV Siegsdorf – SV Miesbach 2:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (75. Elias Mayer), Paul Glassl, Fabian Furch (71. Maximilian Huber), Florian Zaunick (88. Markus Humhauser), Benedikt Gartner, Sebastian Reiter (82. Mateusz Galanek), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (67. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger, Felix Scherer, Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Ricardo Pindado, Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Benjamin Kram (46. Dominik Schumacher) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Adrian Furch (1.), 1:1 Florian Haas (20.), 2:1 Fabian Furch (22.)

Der SB aus Rosenheim bezwang den TSV Ebersberg mit 2:0. Die Rosenheimer, die aufgrund einer Rot-Sperre auf Cheftrainer Patrick Zimpfer verzichten mussten, erzielten in der 18. Minute den Führungstreffer. Sanel Sehric war zur Stelle. Die Heimherren brauchten lange, bis sie die Führung angenehmer gestalten konnten. Erst in Minute 81 erhöhte Leonit Vokrri zum 2:0 – der gleichbedeutende Endstand. SB DJK Rosenheim – TSV Ebersberg 2:0

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher (40. Mike Kumberger), Carlos Kurzer, Omer Jahic, Luca Hayden (80. Jonathan Schlesinger), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (90. Miftar Tara), Bohdan Merkulov (81. Moril Hempen), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (90. Nando Wolf) - Co-Trainer: Armin Just

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller, Simon Wiener (42. Maximilian Baier), Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair (74. Stefan Niedermaier), Dominik Pries, Severin Niedermaier (60. Felix Hoppe), David Volkmann (60. Aldin Rushiti), Moritz Eglseder (85. Manuel Markio), Lusilawo Kisungu - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Sanel Sehric (18.), 2:0 Leonit Vokrri (81.)

Holzkirchen entscheidet das Top-Spiel mit 1:0 für sich. Ein ganz später Knockout erlöst die Heimherren. Eine rustikale Partie hat ihren Höhepunkt in der 90. Minute. Dort erzielte Maximilian Freundl den Siegtreffer in einem richtungsweisenden Spiel. Die Gäste agierten ab der 44. Minute in Unterzahl, weil Alexander Spitzer des Platzes verwiesen wurde. TuS Holzkirchen – TSV Ampfing 1:0

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Maximilian Avril (64. Tobias Bebber), Anton Deibele (78. Michael Schlicher), Robert Manole, Stefan Hofinger (69. Maximilian Freundl), Tim Feldbrach (89. Nikhil Balachander), Elias Schnier (64. Alpay Özgül), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe (82. Thomas Weichselgartner), Andreas Bobenstetter, Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (85. Christian Wallisch), Alexander Spitzer, Julian Rabenseifner (80. Lukas Brandl), Berat Akcay - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: Daniel Gutmann (München - Bogenhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maximilian Freundl (90.)

Rot: Alexander Spitzer (44./TSV Ampfing/) Gestern, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SV Waldperlach Waldperlach 0 0 Abpfiff Nullnummer in Dorfen. Der TSV und der SV Waldperlach trennen sich vor 135 Zuschauern mit 0:0. Auch wenn die Partie zumindest Tore-technisch keine Extraklasse zu bieten hatte, gab es eine Besonderheit in Minute 74. Dort musste Simon Neulinger aufgrund einer gelb-roten Karte den Platz verlassen. TSV Dorfen – SV Waldperlach 0:0

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Emirhan Pala, Lukas Aimer (65. Andreas Folger), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (86. Marvin Bräuniger), Leon Eicher, Yavuz Tenha (60. Daniel Vorderwestner), Daniel Mooser (60. Michael Friemer) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Simon Neulinger, Marko Filipovic (84. Nikolaos Rizzo), Hamam Abdalla, Thorsten Walfort, Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (72. Patrick Röhrl), Philipp Schaefer, Fynn Spitzer (58. Roberto Valanzano), Luca Mancusi - Trainer: Tobias Wittmann - Co-Trainer: Sebastian Heidrich

Schiedsrichter: Gruber, Damian - Zuschauer: 135

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Simon Neulinger (74./SV Waldperlach/) Gestern, 15:00 Uhr SV Aschau am Inn SV Aschau SV Bruckmühl SV Bruckmühl 4 0 Mit einem Tor-Spektakel endet der Samstag in der Bezirksliga Ost. Der SV Aschau traf gegen Bruckmühl viermal. Christoph Scheitzeneder brachte die 1:0-Führung nach vier Minuten. In Hälfte eins konnten die Heimherren allerdings nicht mehr nachlegen. Nach dem Wiederanpfiff bekam Ajdin Mehinovic bei den Gästen die rote Karte. Der SV Bruckmühl sah sich in der Folge dezimiert und brach auseinander. Jan Vetter erhöhte in der 57. Minute auf 2:0 und Yilmaz Türken brachte den 3:0-Vorsprung in Minute 67. Den Endstand besorgte Daniel Steinhauer zehn Minuten vor Schluss. SV Aschau am Inn – SV Bruckmühl 4:0

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger (86. Matthias Geyer), Konstantin Karamanlis (73. Mathias Berghammer), Lukas Huber, Daniel Steinhauer (82. Edwin Hadzic), Yilmaz Türken (67. Jonas Salzeder), Jan Vetter (80. Maximilian Wintersteiger), Christoph Scheitzeneder - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller (70. Andreas Wechselberger), Ajdin Mehinovic, Patrick Kunze, Johannes Wagener (62. Gerhard Stannek), Marlon Radzynski (62. Lukas Helldobler), Tobias Bloier, Kilian Mayer (52. Michael Kraxenberger), Michele Cosentino, Lukas Steidl (80. Lars Hänisch) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Christoph Scheitzeneder (4.), 2:0 Jan Vetter (57.), 3:0 Yilmaz Türken (67.), 4:0 Daniel Steinhauer (80.)

Rot: Ajdin Mehinovic (52./SV Bruckmühl/) Gestern, 15:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen TSV Zorneding Zorneding 1 1 Abpfiff Die 220 Zuschauer in Peterskirchen bekamen eine Punkteteilung zu sehen. Mit einem 1:1 endete die torarme Partie. Nach 19 Minuten brachte Michael Witaschek die Gäste in Front, doch Georg Hütter schlug in er 36. Minute zurück. In der Folge fielen keine weiteren Tore mehr. Peterskirchen – TSV Zorneding 1:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Kilian Spiel, Marcel Schauberger (76. Daniel Ortner), Alexander Thusbaß, Alexander Irlweg, Simon Göbl (80. Lukas Hauser), Georg Hütter, Jonas Huber (79. Alexander Rohde) - Trainer: Daniel Winklmaier

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Julian Ullrich, Yazar Taskin, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Moritz Ziepl, Kevin Pino Tellez (90. Leon Seibt), Michael Witaschek (71. Markus Weth), Tobias Savary (55. Lorenz Leger), Luciano Dimitrijevic (80. Barancan Sengül) - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Michael Witaschek (19.), 1:1 Georg Hütter (36.) Spiel am Freitag: