Allgemeines
Mit drei Punkten beim engen Konkurrenten Zorneding, kann der SB Rosenheim sich vorerst von den Abstiegsplätzen befreien
Mit drei Punkten beim engen Konkurrenten Zorneding, kann der SB Rosenheim sich vorerst von den Abstiegsplätzen befreien – Foto: Marc Marasescu

BZL OST LIVE: Rosenheim mit Traumstart in Zorneding

16. Spieltag der Bezirksliga Ost

Rückrundenstart in der Bezirksliga Ost. Sportbund Rosenheim gastiert in Zorneding. Miesbach begrüßt Peterskirchen und Waldperlach empfängt Schlusslicht Siegsdorf.

Spiele am Samstag

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
1
1
Abpfiff

Der bisher ungeschlagene Tabellenführer aus Forstinning punktete auch an diesem Spieltag. Bereits nach sieben Minuten stellte der VfB sein Können unter Beweis. Dzemo Sefidanoski brachte die Gäste in Führung. Mit einem Zwischenstand von 1:0 schickte der Unparteiische beide Mannschaften in die Kabine.

Auch der TuS Holzkirchen versenkte den Ball im Tornetz. Stefan Hofinger schoss die Gäste zum Endstand von 1:1 (74.).

VfB Forstinning – TuS Holzkirchen 1:1
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (90. Felix Breuer), Niklas Reitner (77. Emir Yildirim), Matija Milic (86. Felix Füchsl), Mike Opara, Daniele Ciarlesi (77. Hauke Knobloch) - Trainer: Gerhard Lösch
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Lukas Krepek, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Bastian Eckl (87. Michael Schlicher), Stefan Hofinger (79. Fabio Sabbagh), Tim Feldbrach (87. Nikhil Balachander), Alpay Özgül (66. Maximilian Freundl), Tobias Bebber (66. Elias Schnier), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Dzemo Sefidanoski (7.), 1:1 Stefan Hofinger (74.)


Gestern, 16:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
1
1
Abpfiff

Nach dem 0:4 Verlust im Hinspiel empfing der SV Aschau/Inn den TSV Dorfen. Im Rückspiel fiel das Ergebnis nicht so hoch aus. Die Gäste aus Dorfen waren als Erstes dran: Alexander Linner erzielte in der 28. Spielminute das 1:0.

Im zweiten Durchgang sorgte der eingewechselte Sebastian Jusic für frischen Wind. In der 68. Minute verwandelte er souverän einen Elfmeter und beendete so die Partie mit einem 1:1.

SV Aschau am Inn – TSV Dorfen 1:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (66. Sebastian Jusic), Lukas Huber (84. Jonas Salzeder), Daniel Steinhauer (88. Maximilian Wintersteiger), Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (79. Daniel Neumeier) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Timo Lorant, Lukas Aimer, Andreas Folger, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Marvin Bräuniger (66. Alois Eberle), Daniel Vorderwestner (78. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier
Schiedsrichter: Fabian Gebhardt - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Alexander Linner (28.), 1:1 Sebastian Jusic (68. Foulelfmeter)

Spiele am Freitag

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
0
1
Abpfiff

Der SV Bruckmühl konnte zuletzt einen Befreiungsschlag feiern, musste im Heimspiel gegen Saaldorf aber einen Rückschlag hinnehmen. Der SVS kann durch die drei Punkte einen großen Sprung aus der unteren Tabellenhälfte machen und belegt nun Rang sechs.

Der goldene Treffer der Partie fiel in der ersten Halbzeit. Markus Rehrl erzielte das 1:0 für den SV Saaldorf (17.). Bruckmühl fand in der restlichen Spielzeit keine passende Antwort und musste die knappe Niederlage hinnehmen.

SV Bruckmühl – SV Saaldorf 0:1
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (90. Niklas Macek), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (84. Andreas Wechselberger), Patrick Kunze, Marlon Radzynski (70. Luca Piga), Gerhard Stannek, Kilian Mayer (73. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Rudolf König (87. Paul Helmberger), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Markus Rehrl (95. Maximilian Kern), Sebastian Hafner (79. Stefan Helminger) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Markus Rehrl (17.)

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
Abgesagt

Spiele am Sonntag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
3
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
2
2

