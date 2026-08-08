BZL Ost LIVE: Raubling will ersten Punkt – Dorfen beim SB zu Gast

Und auch am Samstag rollt der Ball in der Bezirksliga Ost. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Holzkirchen konnte das Duell der Turn- und Sportverein gegen Prien am Chiemsee für sich entscheiden. Dabei netzten zunächst die Gäste in Person von Pepe Hilker (23.), Gilbert Diep hatte aber kurz darauf die passende Antwort parat (35.). Tief im zweiten Durchgang stellte Maximilian Freundl dann die Weichen auf Heimsieg (77.), sieben Minuten später machte Saif Hamad alles klar. Holzkirchen kann sich über die ersten drei Punkte der Saison und Platz neun freuen, Prien am Chiemsee steht mit nur einem Zähler auf Rang zwölf.
TuS Holzkirchen – TuS Prien am Chiemsee 3:1
TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Benjamin Hautmann (46. Michael Schlicher), Frederick Heidenreich (54. Maximilian Freundl), Linus Haas (54. Saif Hamad), Stefan Hofinger (90. Tobias Gritschneder), Elias Schnier (71. Rasmus Grashof), Gilbert Francois Diep - spielender Co-Trainer: Gilbert Francois Diep
TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Rafael Eisenberger, Raphael Stanggassinger, Anton Stix, Marzuk Shaban, Louis Peters (85. Martin Graf), Nicolai Estermann, Sebastian Koller, Pepe Hilker (71. Sebastian Winkler) - Trainer: Antonio Danese
Tore: 0:1 Pepe Hilker (23.), 1:1 Gilbert Francois Diep (35.), 2:1 Maximilian Freundl (77.), 3:1 Saif Hamad (84.)
Auch der FC Langengeisling konnte trotz anfänglichem Rückstand drei Punkte bejubeln. Der Tabellenerste SV Aschau am Inn ging in der 49. Minute durch Luca Reiner in Front, zwei Minuten später schwächte sich der SV durch den Platzverweis von Daniel Steinhauer selbst. Der FC Langengeisling nutzte die Überzahl prompt, Kilian Kaiser glich zur Ein-Stunden-Marke aus. In der 68. Minute erzielte Florian Schmuckermeier den Führungs- und schließlich auch Siegtreffer für Langengeisling, mit dem sie Aschau vom Thron stoßen.
SV Aschau am Inn – FC Langengeisling 1:2
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Timo Budig (83. Luciano Liqui Liqui), Lukas Huber (77. Erhan Yazici), Daniel Steinhauer, Bastian Grahovac (90. Daniel Neumeier), Jan Vetter, Felix Weber (46. Marcel Meingaßner), Luca Reiner (86. Christoph Scheitzeneder) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Maximilian Hintermaier, Paul Bucher, David Riederle, Kilian Kaiser (90. Thomas Hinterwimmer), Benedikt Kreischer, Sebastian Schubert (71. Lino Oeder), Florian Schmuckermeier, Maximilian Birnbeck (83. Benedikt Schießl), Julian Birkner - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Tore: 1:0 Luca Reiner (49.), 1:1 Kilian Kaiser (59.), 1:2 Florian Schmuckermeier (68.)
Gelb-Rot: Daniel Steinhauer (51./SV Aschau am Inn/)
Gelb-Rot: Birol Karatepe (93./SV Aschau am Inn/)