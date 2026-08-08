BZL Ost LIVE: Raubling will ersten Punkt – Dorfen beim SB zu Gast

Die Raublinger haben bislang ein leeres Punktekonto. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Und auch am Samstag rollt der Ball in der Bezirksliga Ost. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Holzkirchen konnte das Duell der Turn- und Sportverein gegen Prien am Chiemsee für sich entscheiden. Dabei netzten zunächst die Gäste in Person von Pepe Hilker (23.), Gilbert Diep hatte aber kurz darauf die passende Antwort parat (35.). Tief im zweiten Durchgang stellte Maximilian Freundl dann die Weichen auf Heimsieg (77.), sieben Minuten später machte Saif Hamad alles klar. Holzkirchen kann sich über die ersten drei Punkte der Saison und Platz neun freuen, Prien am Chiemsee steht mit nur einem Zähler auf Rang zwölf.

TuS Holzkirchen – TuS Prien am Chiemsee 3:1

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Benjamin Hautmann (46. Michael Schlicher), Frederick Heidenreich (54. Maximilian Freundl), Linus Haas (54. Saif Hamad), Stefan Hofinger (90. Tobias Gritschneder), Elias Schnier (71. Rasmus Grashof), Gilbert Francois Diep - spielender Co-Trainer: Gilbert Francois Diep

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Rafael Eisenberger, Raphael Stanggassinger, Anton Stix, Marzuk Shaban, Louis Peters (85. Martin Graf), Nicolai Estermann, Sebastian Koller, Pepe Hilker (71. Sebastian Winkler) - Trainer: Antonio Danese

Tore: 0:1 Pepe Hilker (23.), 1:1 Gilbert Francois Diep (35.), 2:1 Maximilian Freundl (77.), 3:1 Saif Hamad (84.)