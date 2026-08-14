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BZL OST LIVE: Prien schlägt nach Schock zurück
4. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Marcel Huse · Heute, 19:43 Uhr · 0 Leser
Kommt der TuS aus Prien heute zu seinem ersten Dreier? – Foto: mb.presse / Butzhammer
Gleich fünf Duelle stehen am Freitagabend in der Bezirksliga Ost an. Rosenheim empfängt Walpertskirchen, der TuS Prien spielt gegen Dorfen, Ampfing duelliert sich mit Raubling, Reichertsheim kämpft gegen den TuS Holzkirchen und Aschau gastiert in Töging. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker: