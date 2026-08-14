 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BZL OST LIVE: Prien schlägt nach Schock zurück

4. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Marcel Huse · Heute, 19:43 Uhr · 0 Leser
Kommt der TuS aus Prien heute zu seinem ersten Dreier?
Kommt der TuS aus Prien heute zu seinem ersten Dreier? – Foto: mb.presse / Butzhammer

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BZL Oberbayern Ost
Raubling
Reichertshei
TuS Prien
SV Walpertskirchen

Gleich fünf Duelle stehen am Freitagabend in der Bezirksliga Ost an. Rosenheim empfängt Walpertskirchen, der TuS Prien spielt gegen Dorfen, Ampfing duelliert sich mit Raubling, Reichertsheim kämpft gegen den TuS Holzkirchen und Aschau gastiert in Töging. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
2
2

Heute, 19:00 Uhr
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
3
3

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
3
0

Heute, 19:30 Uhr
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
1
1

Heute, 20:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
20:00

Spiele am Samstag

Morgen, 14:30 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:30

Morgen, 18:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
18:00