BZL Ost LIVE: Peterskirchen sticht nach kurzer Zeit

Am Samstag ziehen acht Teams in der Bezirksliga Ost nach. Miesbach empfängt Töging, der TuS aus Holzkirchen spielt gegen den TSV Dorfen, Aschau duelliert sich gegen den Aufsteiger aus Reichertsheim und Peterskirchen bekommt es mit der TuS Prien am Chiemsee zu tun. Alle Spiele im Live-Ticker:
Lange hielten die Gastgeber die Partie offen, ehe der FC Töging nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Treffer setzte. Bis zur Pause waren weder der SV Miesbach noch die Gäste erfolgreich, sodass es torlos in die Kabinen ging. Auch danach blieb die Begegnung zunächst ausgeglichen, ehe Julian Scherer in der 57. Minute den Bann brach. Sein Treffer brachte Töging mit 1:0 in Führung und verschaffte den Gästen die bessere Ausgangslage.
Miesbach suchte in der Folge den Weg zurück ins Spiel, doch ein Torerfolg blieb den Hausherren verwehrt. Stattdessen legte der FC Töging in der Schlussphase nach. Mike Opara traf in der 82. Minute zum 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass die Gäste einen letztlich ungefährdeten Auswärtserfolg mitnehmen konnten. Für den SV Miesbach blieb dagegen trotz einer lange offenen Partie nichts Zählbares zurück.
SV Miesbach – FC Töging 0:2
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Bene Gerr (74. Jonas Paukner), Sebastian Ebeling (90. Florian Külbs), Tobias Veit (83. Tamino Paca), Robert Mündl (74. Michael Probst), Fabian Bauer, Enrique Pindado (49. Noah Gumberger), Jakob Hinterseher, Ricardo Pindado - Trainer: Hans-Werner Grünwald
FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Christian Wallisch, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Arlind Fejzulahi, Bence Pinter, Endurance Ighagbon, Onyedikachi Russell Ekeh, Mike Opara - Trainer: Robert Berg
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang)
Tore: 0:1 Julian Scherer (57.), 0:2 Mike Opara (82.)
TuS Holzkirchen – TSV Dorfen 2:3
TuS Holzkirchen: Maximilian Schömig, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Emil Mitterer, Leonard Faluyi, Emil Albrecht (67. Drilon Shukaj), Bastian Feldbrach, Bastian Eckl, Stefan Hofinger (60. Frederick Heidenreich), Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
TSV Dorfen: Philipp Strunk, Felix Blaha, Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner (75. Emirhan Pala), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (67. Markus Mittermaier), Clemens Blaha - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier
Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg)
Tore: 0:1 Gerhard Thalmaier (31.), 0:2 Gerhard Thalmaier (59.), 1:2 Maximilian Freundl (68.), 1:3 Gerhard Thalmaier (85. Foulelfmeter), 2:3 (88. Foulelfmeter)
Rot: Emil Mitterer (45./TuS Holzkirchen/)
Rot: Felix Blaha (59./TSV Dorfen/)
Der SV Aschau am Inn hat das Duell gegen den SV Reichertsheim früh in seine Richtung gelenkt. Mann der Anfangsphase war Felix Weber, der bereits nach vier Minuten den ersten Treffer erzielte und nur zehn Minuten später nachlegte. Mit seinem Doppelpack verschaffte er den Gastgebern schon früh ein komfortables Polster. Reichertsheim lag damit bereits nach einer Viertelstunde mit zwei Toren zurück.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Aschau tonangebend. Luca Reiner erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 und ließ die Führung weiter anwachsen. Die Gäste fanden über die gesamte Spielzeit keinen Weg zurück in die Partie. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Luciano Liqui Liqui in der 90. Minute mit dem vierten Treffer des Tages. So stand am Ende ein deutlicher 4:0-Erfolg für den SV Aschau am Inn, der von Beginn an die besseren Karten hatte.
SV Aschau am Inn – SV Reichertsheim 4:0
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (90. Lukas Hauser), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis (69. Luciano Liqui Liqui), Thomas Deißenböck (69. Erhan Yazici), Timo Budig (90. Jonas Salzeder), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Felix Weber, Luca Reiner (85. Daniel Neumeier) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
SV Reichertsheim: Elias Wagenspöck, Alex Baumgartner, Thomas Schaberl, Josef Holzhammer, Severin Hubl, Michael Weikl (55. Benjamin Anzenberger), Dominik Geigenscheder (90. Simon Stettner), Lorenz Thalmaier, Marvin Bräuniger, Ulrich Hubl, Johannes Mayer (85. Michael Hangl) (89. Michael Hangl) - Trainer: Manuel Neubauer
Schiedsrichter: Maximilian Seemüller
Tore: 1:0 Felix Weber (4.), 2:0 Felix Weber (14.), 3:0 Luca Reiner (51.), 4:0 Luciano Liqui Liqui (90.)
Karlo Jolić brachte den TSV Ampfing vor 320 Zuschauern bereits nach sechs Zeigerumdrehungen in Front, zehn Minuten später konnte Christian Käser ausgleichen. In der zweiten Hälfte sah der eingewechselte Valentin Pinzariu schnell gelb, sein Joker-Einsatz war nach der zweiten Verwarnung schon nach elf Minuten beendet.
SV Walpertskirchen – TSV Ampfing 1:1
SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch (85. Nils Pallarès Basullas), Raphael Hösl, Dimitrije Cvetkovic, Florian Baumann (39. Adrian Alexy), Florian Rauch, Daniel Schuler, Bastian Keilhacker, Luca Fellermeier (90. Quirin Lerch), Christian Käser (76. Metehan Özen), Tom Simml (61. Paul Jäger) - Trainer: Josef Heilmeier
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Louis Stanner (60. Jubril Oseni), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic (61. Valentin Pinzariu), Fred Tukeba, Karlo Jolić (80. Noah Drews) - Trainer: Slaven Jokic
Tore: 0:1 Karlo Jolić (6.), 1:1 Christian Käser (16.)
Gelb-Rot: Valentin Pinzariu (72./TSV Ampfing/)