BZL Ost LIVE: Peterskirchen sichert sich Klassenerhalt

Zorneding benötigt jeden Punkt im Abstiegskampf. – Foto: Marc Marasescu

Der Abschluss des 29. Spieltags der Bezirksliga Ost hat es in sich. Der TSV Zorneding fordert den TSV Peterskirchen im direkten Kellerduell. Im Fernduell des Abstiegskampfs geht es für den SV Waldperlach gegen den TSV Dorfen.

Spiele am Samstag

Der TSV Ebersberg und der SB DJK Rosenheim trennen sich mit 2:1. Für die Führung auf Seiten der Hausherren sorget Felix Hoppe in Minute zwölf. Lange passierte dann nichts mehr. Gegen Ende der Partie fielen noch zwei Treffer. Aldin Rushiti erhöhte für Ebersberg in der 86. Minute, doch Omer Jahic verkürzte drei Minuten darauf wieder auf einen Ein-Tor-Rückstand. Dieser konnte vom Sportbund jedoch nicht aufgeholt werden, weshalb die drei Punkte in Ebersberg bleiben. TSV Ebersberg – SB DJK Rosenheim 2:1

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic (72. Lusilawo Kisungu) (73. Lusilawo Kisungu), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Thomas Grunwald (89. Lukas Volkmann), Florian Obermair (90. Dominik Pries), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Yannik Sabatier (75. Aldin Rushiti), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (71. Chima Ihenacho) (89. Silvio Havic), Simon Waldschütz (46. Alexander Waldschütz), Luis Jovanovic, Omer Jahic, Luca Hayden (71. Dominik Mauceri), Felix Heimes, Leonit Vokrri (81. Bohdan Merkulov) - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Felix Hoppe (12.), 2:0 Aldin Rushiti (86.), 2:1 Omer Jahic (89.)

Der FC Töging gewinnt sein Heimspiel gegen den SV Saaldorf. Vor einer beachtlichen Kulisse von rund 200 Zuschauern schenkte Julian Scherer den Gästen früh den ersten Treffer des Tages ein (18. Minute). Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Endurance Ighagbon auf 2:0 in der 52. Minute. Die Gäste glichen zwar noch durch Robert Hafner in der 58. Minute aus, doch dies änderte nichts mehr am Töginger Sieg. FC Töging – SV Saaldorf 2:1

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Jonah Ramstetter, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner, Bachtyar Niyazi (89. Ruslan Klimov) - Trainer: Robert Berg

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl (79. Stefan Helminger), Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Michael Schreyer, Markus Rehrl (71. Sebastian Hafner) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 215

Tore: 1:0 Julian Scherer (18.), 2:0 Endurance Ighagbon (52.), 2:1 Robert Hafner (58. Handelfmeter)

Und auch im Duell Miesbach gegen Siegsdorf steht ein 2:1 auf der Anzeigetafel. Die erste Hälfte war ohne Tore abgelaufen, doch im zweiten Durchgang schlugen die Miesbacher zu. Durch Ricardo Pindado führten die Heimherren in Minute 46, gegen Ende des Spiels dann sogar mit 2:0. Diesmal war es Johannes Schwarzenbach (90.+1 Minute). Samuel Anthuber verkürzte kurz vor Schluss noch für die Gäste (90.+3 Minute), doch die Siegsdorfer müssen mit der Niederlage zurechtkommen. SV Miesbach – TSV Siegsdorf 2:1

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (90. Noah Gumberger), Benedikt Gerr, Robert Mündl (57. Tobias Veit), Sean Erten (73. Johannes Schwarzenbach), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (57. Drilon Shukaj), Gian Luca Morena (84. Michael Probst), Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (51. Liam Grill), Paul Glassl, Fabian Furch, Florian Zaunick (80. Markus Humhauser), Elias Mayer, Paul Wittmann, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (73. Felix Brandner), Maximilian Reiter, Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Paul Görner (Oberding) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Ricardo Pindado (46.), 2:0 Johannes Schwarzenbach (90.+1), 2:1 Samuel Anthuber (90.+3) Spiele am Freitag

Der SV Aschau/Inn siegt beim SV Bruckmühl und macht einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der SVB ist bereits gerettet. Den ersten Treffer der Partie erzielte Bastian Grahovac und sorgte für einen wichtigen Meilenstein für den SV Aschau (20.). Johannes Baptist Asanger legte in der Schlussphase nach (83.). Bei fünf Punkten Vorsprung, sollte kaum noch etwas anbrennen. SV Bruckmühl – SV Aschau am Inn 0:2

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer (81. Paul Mitterhuber), Thomas Mühlhamer, Marlon Radzynski, Philipp Keller (77. Niko Hable), Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (69. Kilian Mayer), Gerhard Stannek (67. Ajdin Mehinovic), Luca Piga, Michele Cosentino, Lukas Steidl, Maximilian Gürtler (73. Johannes Brendle) - Trainer: Mike Probst

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger (90. Maximilian Wintersteiger), Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (58. Luciano Liqui Liqui), Lukas Huber (71. Jan Vetter), Daniel Steinhauer, Yves Koreck, Bastian Grahovac (86. Erhan Yazici), Christoph Scheitzeneder (82. Daniel Neumeier) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Bastian Grahovac (20.), 0:2 Johannes Baptist Asanger (83.)

Remis zwischen Meister VfB Forstinning und den Tabellenzweiten aus Aschheim. Der FCA sichert sich damit den Relegationsplatz zur Landesliga. Mehmet Ekici brachte die Gäste in Führung (17.). Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Dzemo Sefidanoski erzielte den Ausgleichstreffer (19.), der gleichzeitig das letzte Tor der Partie war. VfB Forstinning – FC Aschheim 1:1

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Omer Berbic, Leon Dimitric (75. Dimitar Kirchev), Leo Gabelunke, Emir Yildirim (84. Hauke Knobloch), Dzemo Sefidanoski (50. Mike Opara), Ante Basic (60. Aleksandar Aco Novakovic), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (89. Felix Füchsl) - Trainer: Gerhard Lösch

FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert, Diego Contento, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla, Domenico Contento, Marcel Schütz (84. Didier Nguelefack), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer (74. Alessandro Contento), Burhan Mustafov, Mehmet Ekici - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 295

Tore: 0:1 Mehmet Ekici (17.), 1:1 Dzemo Sefidanoski (19.)