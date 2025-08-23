BZL Ost LIVE: Nutzt der FC Aschheim Ampfings "Patzer"?

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Ost startet3 am Freitagabend. Absteiger SV Bruckmühl trotzte mit dem TSV Ampfing einem echten Topteam der Liga. Am Samstag gastiert unter anderem der FC Aschheim beim TSV Siegsdorf. Im Topspiel stehen sich der FC Töging und der VfB Forstinning gegenüber.

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Ost startete am Freitagabend torlos. Absteiger Bruckmühl und Topteam Ampfing teilen sich nach einer Partie, in der Ampfing ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, die Punkte.

SV Bruckmühl – TSV Ampfing 0:0

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (86. Manuel Künzler), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Tobias Bloier, Lukas Helldobler (86. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Michele Cosentino, Lukas Steidl, Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Christian Wallisch, Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Julian Rabenseifner, Thomas Weichselgartner (46. Erhan Yazici), Oguzhan Kök (69. Kevin Kuffel), Ruslan Klimov - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 160

Tore: keine Tore

Spiele am Sonntag:

