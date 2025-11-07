 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der SV Miesbach (rot) will gegen Topteam FC Aschheim (blau-weiß) den dritten Sieg in Folge einfahren.
BZL Ost LIVE: Miesbach schafft in Überzahl den Ausgleich

17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

Der SV Miesbach ist zu Gast beim FC Aschheim. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg auf einen Punkt an Tabellenführer Forstinning heranrücken. Alle Spiele am 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost im Liveticker.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC Aschheim
SV Miesbach
SV Miesbach
1
1

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
Peterskirchen
SV Bruckmühl
SV Bruckmühl
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK Rosenheim
FC Töging
FC Töging
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS Holzkirchen
TSV Zorneding
TSV Zorneding
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV Ampfing
VfB Forstinning
VfB Forstinning
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV Dorfen
TSV Ebersberg
TSV Ebersberg
14:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf
SV Aschau am Inn
SV Aschau am Inn
13:00

Spiel am Sonntag:

So., 09.11.2025, 12:30 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf
SV Waldperlach
SV Waldperlach
12:30

Ferdinand GehlenAutor