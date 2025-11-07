Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Miesbach (rot) will gegen Topteam FC Aschheim (blau-weiß) den dritten Sieg in Folge einfahren. – Foto: MKF_MaxKalup
BZL Ost LIVE: Miesbach schafft in Überzahl den Ausgleich
Der SV Miesbach ist zu Gast beim FC Aschheim. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg auf einen Punkt an Tabellenführer Forstinning heranrücken. Alle Spiele am 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost im Liveticker.