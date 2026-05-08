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BZL Ost LIVE: Meister Forstinning empfängt Aschheim – Aschau beim SVB
29. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Erster gegen Zweiter: Forstinning empfängt den FC Aschheim. – Foto: Marc Marasescu
Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vor dem direkten Duell ist die Spannung raus: Meister VfB Forstinning empfängt den Zweiten aus Aschheim. Außerdem geht es für Aschau/Inn um wichtige Punkte im Abstiegskampf und Holzkirchen ist in Ampfing zu Gast.