BZL Ost LIVE: Lässt Forstinning in Aschau Punkte liegen?

Es war vielleicht das Spiel des Spieltags, was die 150 Zuschauer in Siegsdorf zusehen bekamen. In der 35. Minute begann Anthuber für seinen TSV die wilde Fahrt. Doch Ebersberg ließ sich nicht unterkriegen und glich bereits drei Minuten später aus. Damit war auch der Halbzeitstand besiegelt.

In der zweiten Hälfte wurde es dann noch torfreudiger. Binnen zehn Minuten gab es drei Tore. Auf den Führungstreffer von Sabatier (57. Minute) folgte der Ausgleichstreffer von Glassi (60. Minute). In der 65. Spielminute erzielte dann Lusilawo Kisungu das 3:2 und den gleichbedeutenden Siegtreffer für den TSV Siegsdorf.

TSV Siegsdorf – TSV Ebersberg 2:3

TSV Siegsdorf: Fabian König, Markus Humhauser (83. Felix Brandner), Paul Glassl, Florian Zaunick, Elias Mayer (46. Sebastian Reiter), Maximilian Huber, Maximilian Reiter, Liam Grill, Markus Hunklinger, Samuel Anthuber, Mateusz Galanek (77. Simon Maier) - Trainer: Felix Maaßen

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener, Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, David Volkmann (75. Stefan Niedermaier), Moritz Eglseder (88. Severin Niedermaier), Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (81. Manuel Markio) - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Samuel Anthuber (35.), 1:1 Maximilian Volk (38.), 1:2 Yannik Sabatier (57.), 2:2 Paul Glassl (60.), 2:3 Lusilawo Kisungu (65.)