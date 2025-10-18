BZL Ost LIVE: Knockout in der 92. – Holzkirchen gewinnt Top-Spiel

TuS-Coach Akkurt kann sich nach dem Spiel glücklich zeigen (Archivbild). – Foto: Oliver Rabuser

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim. Am Samstag ziehen zwölf weitere Teams nach. Siegsdorf empfängt Miesbach und der SB aus Rosenheim duelliert sich mit dem TSV Ebersberg. Zwischen Holzkirchen und Ampfing steigt das nächste Top-Spiel. Waldperlach reist zum Tabellennachbarn nach Dorfen, Aschau und Bruckmühl treffen im Kellerduell aufeinander und Peterskirchen spielt gegen den TSV Zorneding.

Spiele am Samstag:

Eine große Überraschung konnten die Spieler des TSV Siegsdorf beim Heimspiel gegen den SV Miesbach erzwingen. Mit einem 2:1-Sieg setzt das Schlusslicht ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.Die Partie begann direkt furios – bereits nach 35 Sekunden landete der Ball das erste Mal im Miesbacher Tor, Adrian Furch war der Torschütze. Florian Haas glich in der 20. Minute für die Gäste aus, doch durch Fabian Furchs Doppelpack wurde die Sensation perfekt und die drei Punkte blieben in Siegsdorf.

TSV Siegsdorf – SV Miesbach 2:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (75. Elias Mayer), Paul Glassl, Fabian Furch (71. Maximilian Huber), Florian Zaunick (88. Markus Humhauser), Benedikt Gartner, Sebastian Reiter (82. Mateusz Galanek), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (67. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger, Felix Scherer, Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Ricardo Pindado, Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Benjamin Kram (46. Dominik Schumacher) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Adrian Furch (1.), 1:1 Florian Haas (20.), 2:1 Fabian Furch (22.)

Der SB aus Rosenheim bezwang den TSV Ebersberg mit 2:0. Die Rosenheimer, die aufgrund einer Rot-Sperre auf Cheftrainer Patrick Zimpfer verzichten mussten, erzielten in der 18. Minute den Führungstreffer. Sanel Sehric war zur Stelle. Doch die Heimherren brauchten lange, bis sie die Führung angenehmer gestalten konnten. Erst in Minute 81 erhöhte Leonit Vokrri zum 2:0 – der gleichbedeutende Endstand. SB DJK Rosenheim – TSV Ebersberg 2:0

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher (40. Mike Kumberger), Carlos Kurzer, Omer Jahic, Luca Hayden (80. Jonathan Schlesinger), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (90. Miftar Tara), Bohdan Merkulov (81. Moril Hempen), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (90. Nando Wolf) - Co-Trainer: Armin Just

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller, Simon Wiener (42. Maximilian Baier), Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair (74. Stefan Niedermaier), Dominik Pries, Severin Niedermaier (60. Felix Hoppe), David Volkmann (60. Aldin Rushiti), Moritz Eglseder (85. Manuel Markio), Lusilawo Kisungu - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Sanel Sehric (18.), 2:0 Leonit Vokrri (81.)

Holzkirchen entscheidet das Top-Spiel mit 1:0 für sich. Ein ganz später Knockout erlöst die Heimherren. Eine rustikale Partie hat erst in Minute 90 ihren Höhepunkt. Dort erzielte Maximilian Freundl den Siegtreffer in einem richtungsweisenden Spiel. Die Gäste agierten ab der 44. Minute in Unterzahl, weil Alexander Spitzer des Platzes verwiesen wurde. TuS Holzkirchen – TSV Ampfing 1:0

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Maximilian Avril (64. Tobias Bebber), Anton Deibele (78. Michael Schlicher), Robert Manole, Stefan Hofinger (69. Maximilian Freundl), Tim Feldbrach (89. Nikhil Balachander), Elias Schnier (64. Alpay Özgül), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe (82. Thomas Weichselgartner), Andreas Bobenstetter, Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (85. Christian Wallisch), Alexander Spitzer, Julian Rabenseifner (80. Lukas Brandl), Berat Akcay - Trainer: Burim Djimsiti

Schiedsrichter: Daniel Gutmann (München - Bogenhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maximilian Freundl (90.)

Rot: Alexander Spitzer (44./TSV Ampfing/) Heute, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SV Waldperlach Waldperlach 0 0 Abpfiff Nullnummer in Dorfen. Der TSV und der SV Waldperlach trennen sich vor 135 Zuschauern mit 0:0. Auch wenn die Partie zumindest Tore-technisch keine Extraklasse zu bieten hatte, gab es eine Besonderheit in Minute 74. Dort musste Simon Neulinger aufgrund einer gelb-roten Karte den Platz verlassen. TSV Dorfen – SV Waldperlach 0:0

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Emirhan Pala, Lukas Aimer (65. Andreas Folger), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (86. Marvin Bräuniger), Leon Eicher, Yavuz Tenha (60. Daniel Vorderwestner), Daniel Mooser (60. Michael Friemer) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Simon Neulinger, Marko Filipovic (84. Nikolaos Rizzo), Hamam Abdalla, Thorsten Walfort, Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (72. Patrick Röhrl), Philipp Schaefer, Fynn Spitzer (58. Roberto Valanzano), Luca Mancusi - Trainer: Tobias Wittmann - Co-Trainer: Sebastian Heidrich

Schiedsrichter: Gruber, Damian - Zuschauer: 135

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Simon Neulinger (74./SV Waldperlach/)