BZL OST LIVE: Knaller zum Auftakt - Spitzenreiter gastiert in Dorfen

Der FC Aschheim feiert einen klaren Sieg zum Auftakt in das Pflichtspieljahr 2026. Mit 4:0 besiegte die Mannschaft um Diego Contento den SV Waldperlach.

Contento brachte seine Mannen früh in Führung (8.), ein anderer sollte ihm aber die Show stehlen. Antonio Saponaro traf dreifach (16., 36., 75.) und schoss Ascheim zum klaren Heimerfolg.

FC Aschheim – SV Waldperlach 4:0

FC Aschheim: Arben Kuqi, Alessandro Contento (78. Alessandro Luzzi), Diego Contento (64. Sinisa Antonic), Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (76. Patrick Müller), Suheyp Trabelsi, Mehmet Ekici (61. Falk Schubert), Antonio Saponaro (86. Domenico Contento), Didier Nguelefack, Teeo Pejazic - Trainer: Vincenzo Contento

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi (46. Simon Bartholomä), Simon Neulinger, Semir Gracic (80. Marko Filipovic), Antonijo Prgomet (69. Nikolaos Rizzo), Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (79. Patrick Röhrl), Luca Mancusi, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic - Trainer: Tobias Wittmann - Co-Trainer: Franco Simon

Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Diego Contento (8.), 2:0 Antonio Saponaro (16.), 3:0 Antonio Saponaro (36.), 4:0 Antonio Saponaro (75.)