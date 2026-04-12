BZL OST LIVE: Kellerduell zwischen Zorneding und Waldperlach

Der TSV Ebersberg und der TSV Siegsdorf lieferten sich an diesem Nachmittag ein torreiches Kopf-an-Kopf-Rennen. Zu Beginn der Partie leiteten die Gastgeber die Führung in der 24. Minute durch Wiener ein. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte legte Teamkollege Eglseder nach, bevor dem Siegsdorfer Anthuber fünf Minuten später der Anschlusstreffer gelang. Fast direkt danach traf Wittmann zum Ausgleich. Reiter war es, dem der Treffer zur Führung der Gastgeber in der 71. Spielminute gelang. In der 79. Minute kam Ebersberg dann aber mit dem Ausgleich durch Niedermaier zurück.

Die beiden Mannschaften sind nach diesem Spieltag Tabellennachbarn und belegen den 13. und 14. Platz.

TSV Ebersberg – TSV Siegsdorf 3:3

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Lukas Volkmann (71. Severin Niedermaier), Timo Schaller, Simon Wiener, Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (83. Eren Kesgin), Lusilawo Kisungu (71. Yannik Sabatier), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (88. Benedikt Gartner), Markus Humhauser, Fabian Furch, Felix Brandner (46. Paul Wittmann), Florian Zaunick, Elias Mayer, Maximilian Huber, Florian Aigner, Samuel Anthuber (57. Maximilian Reiter), Adrian Furch (81. Sebastian Reiter) - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Sebastian Mauer (Großkarolinenfeld) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Simon Wiener (24.), 2:0 Moritz Eglseder (49.), 2:1 Samuel Anthuber (54.), 2:2 Josef Wittmann (56.), 2:3 Maximilian Reiter (71.), 3:3 Severin Niedermaier (79.)

Der FC Töging setzte sich an diesem Nachmittag gegen den SV Bruckmühl durch. Nach zehn Minuten traf Ighagbon zum Führungstreffer der Gastgeber, bevor Teamkollege Scherer in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Spielhälfte ist Ighagbon dann erneut zur Stelle und lässt den Ball ein weiteres Mal im Netz zappeln. Brucmühl gelingt der Anschlusstreffer kurz vor Abpfiff nach einem Elfmeter. Töging befindet sich nach diesem Spieltag auf Platz elf und Bruckmühl etwas weiter oben auf Platz neun.

FC Töging – SV Bruckmühl 3:1

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Jonah Ramstetter, Johannes Grösslinger (93. Alexander Huber), Julian Scherer (83. Arlind Fejzulahi), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette (46. Erich Kirchgessner), Ruben Kroiss (75. Bachtyar Niyazi), Endurance Ighagbon (67. Berat Uzun) - Trainer: Robert Berg

SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Johannes Wagener (24. Luca Piga), Manuel Künzler (67. Lars Hänisch), Gerhard Stannek, Kilian Mayer (67. Markus Pergelt), Lukas Helldobler, Lukas Steidl, Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig) - Zuschauer: 195

Tore: 1:0 Endurance Ighagbon (10.), 2:0 Julian Scherer (34.), 3:0 Endurance Ighagbon (51.), 3:1 Lukas Steidl (85. Foulelfmeter)

Der TSV Dorfen setzte sich deutlich gegen die Gäste aus Miesbach durch. Nach fünf Minuten trifft Heilmeier zur Führung für den Gastgeber bevor weniger als zehn Minuten später der SV mit dem Ausgleich durch Sontheim kontert. In der zweiten Spielhälfte lässt sich Dorfen den Sieg an diesem Spieltag aber nicht nehmen und so ist in der 55. Minute Thalmaier zur Stelle und läutet erneut die Führung ein. Auch Eberle und Mooser gelingen noch zwei Treffer und so ist dem TSV der Sieg sicher. Dorfen landet nach diesem Sieg auf Platz zwei, während Miesbach sich als siebter in der Tabelle platziert. TSV Dorfen – SV Miesbach 4:1

TSV Dorfen: Felix Blaha (46. Andreas Folger), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Daniel Vorderwestner (46. Daniel Mooser), Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (59. Clemens Blaha), Alois Eberle (77. Michael Friemer), Daniel Mooser - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

SV Miesbach: Jonas Matschiner (61. Noah Gumberger), Noah Gumberger, Felix Scherer, Benedikt Gerr (77. Michael Probst), Sean Erten (61. Ricardo Pindado), Drilon Shukaj (69. Robert Mündl), Josef Sontheim - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Rudi Ehmann - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Alexander Heilmeier (5.), 1:1 Josef Sontheim (13.), 2:1 Gerhard Thalmaier (55.), 3:1 Alois Eberle (56.), 4:1 Daniel Mooser (83.)

Gastgeber Rosenheim musste sich an diesem Nachmittag gegen Aschheim geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte war Geschwend vom FC in der 58. Minute zur Stelle und traf zum 1:0. Spaonaro erhöhte weniger als zehn Minuten später. Ein besonderes Tor gab es in der 73. Minute. Ex-Profi Diego Contento gelang der dritte Treffer für Aschheim. Aschheim platziert sich mit drei Punkten mehr als Zweiter in der Tabelle und die Rosenheimer belegen Platz acht. SB DJK Rosenheim – FC Aschheim 0:3

SB DJK Rosenheim: Benedikt Mittermayr, Mike Kumberger (90. Silvio Havic), Miftar Tara (64. Carlos Kurzer), Luca Hayden (72. Leonit Vokrri), Dominik Mauceri (64. Burak Durkaya), Bohdan Merkulov (86. Luis Berkermann) - Trainer: Patrick Zimpfer

FC Aschheim: Alessandro Contento (56. Hannes Wimmer), Diego Contento, Alexander Gschwend, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (68. Burhan Mustafov), Mehmet Ekici, Antonio Saponaro (72. Marcel Schütz), Didier Nguelefack (77. Domenico Contento), Teeo Pejazic (72. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Jacqueline Heß (Olching) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Alexander Gschwend (58.), 0:2 Antonio Saponaro (66.), 0:3 Diego Contento (73.)

Ein frühes und entscheidendes Tor gab es im Duelle zwischen dem TuS Holzkirchen und Peterskirchen. Der Holzkirchner Schnier war bereits in der sechsten Minute zur Stelle und traf zur Führung. Tore gelangen den beiden Mannschaften in diesem Spiel keine weiteren mehr. Mit Spielabpfiff gab es nach Gelb-Rot noch einen Platzverweis für Ortner. Holzkirchen ist damit weiterhin Dritter in der Tabelle der Bezirklisga Süd und Peterskirchen belegt Platz sechs. TuS Holzkirchen – Peterskirchen 1:0

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Anton Deibele (69. Alexander Zetterer), Emil Albrecht (58. Gilbert Francois Diep), Fabio Sabbagh, Maximilian Freundl (69. Lukas Krepek), Tim Feldbrach, Tobias Bebber (58. Stefan Hofinger), Elias Schnier (58. Bastian Eckl) - Trainer: Orhan Akkurt

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Kilian Spiel, Marcel Schauberger (86. Leon Winkler), Alexander Thusbaß (73. Simon Göbl), Thomas Maier (73. Lukas Gulden) (86. Dominik Toller), Alexander Rohde, Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

Schiedsrichter: Andreas Klinger - Zuschauer: 105

Tore: 1:0 Elias Schnier (6.)

Gelb-Rot: Christoph Ortner (95./Peterskirchen/)

Mit zwei Toren setzte sich der TSV Ampfing souverän gegen die Gäste des SV Saaldorf durch. In der 27. Spielminute ist Manghofer zur Stelle und trifft zum 1:0 für den TSV. Kurz vor Abpfiff der Partie ist es Kuffel, der auf 2:0 erhöht. Ampfing ist mit drei Punkten im Gepäck fünfter Platz in der Tabelle, während Saaldorf Platz zehn einnimmt.

TSV Ampfing – SV Saaldorf 2:0

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Lukas Brandl, Albin Krasnic, Michael Steppan, Andreas Bobenstetter (88. Yousef Ali), Louis Stanner (82. Jannis Hertl), Alexander Spitzer, Maximilian Manghofer, Kevin Kuffel - Trainer: Slaven Jokic

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl (83. Lukas Kletzl), Marco Hofmann, Maximilian Huber (80. Sebastian Hafner), Paul König, Stefan Helminger (46. Robert Hafner), Michael Schreyer, Markus Rehrl (88. Jonas Pöllner) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Manghofer (27.), 2:0 Kevin Kuffel (85.)

Spiel am Freitag: